Силы ПВО этой ночью уничтожили 21 вражеский ударный дрон
Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 28 вражеских беспилотников, запущенных оккупантами из России. Атаки были направлены на юг и восток Украины.
В Украине уже работает более 12 тыс. пунктов несокрушимости, еще 700 готовы к открытию - Минвосстановления
Украина открыла 12 596 "пунктов обогрева" для граждан, и более 700 дополнительных пунктов готовы в случае необходимости, на фоне прогнозируемого похолодания.
Международный день программистов, Рождество по старому стилю, День прялки. Что еще можно отметить седьмого января
Международный день программиста отмечается седьмого января и знаменует собой процветание мировой ИТ-индустрии, рынок которой в Украине ежегодно растет на 20-30%.
В армии Китая прошли масштабные чистки: разведка США назвала причины
По данным американской разведки, чистка в армии Си Цзиньпина, вызванная коррупцией, может снизить вероятность крупных военных действий Китая.
"Белые ангелы" доставили в Авдеевку еду для четвероногих пушистиков
Белые Ангелы доставили 750 кг корма владельцам домашних животных в разрушенной Авдеевке.
В центре Тбилиси напали на ведущего популярного реалити-шоу
На ведущего "Prime House" Георгия Назгаидзе напала группа лиц в Тбилиси. Его спас водитель, ведется расследование.
В ГУР заявили, что Украина захватила пленных, в возвращении которых россия очень заинтересована
Украина удерживает российских заключенных, которые представляют интерес для обмена, и переговоры об этом продолжаются. Украина ищет креативные пути для возвращения своих граждан.
В школах Чехии сократилось число учеников из Украины
Оставшиеся ученики отличаются высокими показателями посещаемости уроков,.
Андрей Шевченко попал в рейтинг самых провальных трансферов в истории футбола
Переход Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону" возглавил рейтинг худших футбольных трансферов GiveMeSport, а Шевченко в "Челси" занял шестое место.
Украине нужно постоянно пополнять запасы ПВО - спикер Воздушных Сил
Украина испытывает недостаток ракет для противовоздушной обороны, но в условиях интенсивных боевых действий и атак продолжаются усилия по пополнению запасов, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Игнат.