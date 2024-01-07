Силы ПВО этой ночью уничтожили 21 вражеский ударный дрон

В ночь на 7 января 2024 года оккупанты атаковали 28-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами воздушной обороны было уничтожено 21 из них. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Воздушных Сил ВСУ.

"В ночь на 7 января 2024 года оккупанты атаковали 28-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - рф. и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины.

Основные направления удара - юг и восток.

21 вражеский БпЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

"Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей", - сообщили в ВС ВСУ.

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