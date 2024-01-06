Украине нужно постоянно пополнять запасы ПВО - спикер Воздушных Сил

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Украине есть дефицит ракет для сил ПВО. Но все делается для того, чтобы запасы постоянно пополнялись, передает УНН со ссылкой на телемарафон.

"Конечно с такой интенсивностью боевых действий, которые мы имели 29 декабря и 2 января нам нужно будет больше ракет. Мобильные огневые группы не смогут сбивать крылатые или баллистические ракеты, которые имеет "Петриот" для перехвата этих ракет. Дефицит, конечно, у нас был, есть и будет всегда. Россия атакует огромным количеством средств воздушного нападения - это и дроны - до сотни уже иногда доходит за сутки и так далее, и ракеты. Поэтому, конечно, обращается наше военно-политическое руководство к партнерам за пополнением запасов для отражения воздушных нападений. Мы не можем в Украине держать большое количество ракет на каких-то площадках, потому что враг узнает - разведка российская никуда не девается и хватает колоборантов в Украине. И таким образом нам нужно постоянно пополнять те ракеты (запасы - ред.) которые мы тратим. Эта тема сейчас очень остро стоит", - заявил Игнат.

Он отметил, что делается все для того, чтобы Украина была защищена.

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