Украине нужно постоянно пополнять запасы ПВО - спикер Воздушных Сил
Украина испытывает недостаток ракет для противовоздушной обороны, но в условиях интенсивных боевых действий и атак продолжаются усилия по пополнению запасов, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Игнат.
ООН: сектор Газа становится непригодным для жизни
Мартин Гриффитс из ООН предупреждает, что Газа практически непригодна для жизни после трех месяцев конфликта; напряженность растет на фоне эскалации боевых действий с "Хезболлой".
К 30-летию группы Spice Girls в Британии выпустят серию почтовых марок
Королевская почта Великобритании выпускает 15 марок в честь 30-летия группы.
Оккупанты держат наготове около 40 "Калибров" - Гуменюк
россия вернула ракетоносцы на базу из-за плохой погоды, но готова запустить до 40 ракет "Калибр" по Украине с наступлением холодов.
Законопроект о мобилизации: в НБУ готовы присоединиться к дискуссии
В НБУ знают о новом мобилизационном законопроекте и готовы обсудить его последствия, в частности, относительно банковских ограничений.
В США одна из авиакомпаний полностью приостановила полеты Boeing 737, после того как во время полета у самолета оторвалась дверь аварийного выхода
Авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 9 для проверки после того, как в середине полета у самолета отвалилась дверь аварийного выхода.
В НБУ рассказали, есть ли "план Б" на случай сложной экономической ситуации в Украине
Глава Национального банка Украины сообщил, что у них есть "план Б" на случай экономических вызовов после успешного восстановления внутреннего долгового рынка в 2023 году.
Оккупанты атаковали Днепр беспилотниками: поврежден дом
Беспилотники атаковали Днепр, есть попадание в жилой дом. Спасатели спасли шесть человек, включая детей.
ЮАР подала международный иск против Израиля, обвинив его в геноциде
ЮАР подала на Израиль в МУС за "геноцид" в Газе; Израиль отвечает, призывая к глобальной оппозиции и подчеркивая свои усилия по доставке помощи и минимизации ущерба гражданскому населению.
Движение грузовиков восстановлено: польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини"
Польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска Медыка-Шегини. Движение грузовиков восстановлено, в очереди стоят 650 грузовиков.