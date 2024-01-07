Україні потрібно постійно поповнювати запаси ППО – речник Повітряних Сил

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в Україні є дефіцит ракет для сил ППО. Але все робиться для того аби запаси постійно поповнювались, передає УНН з посиланням на телемарафон.

"Звичайно з такою інтенсивністю бойових дій, які ми мали 29 грудня і 2 січня нам потрібно буде більше ракет. Мобільні вогневі групи не зможуть збивати крилаті чи балістичні ракети, які має "Петріот" для перехоплення цих ракет. Дефіцит, звичайно, в нас був, є і буде завжди. Росія атакує величезною кількістю засобів повітряного нападу – це і дрони – до сотні вже інколи доходить за добу і так далі, і ракети. Тому, звичайно, звертається наше військово-політичне керівництво до партнерів за поповненням запасів для відбиття повітряних нападів. Ми не можемо в Україні тримати велику кількість ракет на якихось майданчиках, бо ворог дізнається – розвідка російська нікуди не дівається і хватає колоборантів в Україні. І таким чином нам потрібно постійно поповнювати ті ракети (запаси – ред.) які ми витрачаємо. Ця тема зараз дуже гостро стоїть" – заявив Ігнат.

Він наголосив, що робиться все для того аби Україна була захищена.

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