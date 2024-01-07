Сили ППО цієї ночі знищили 21 ворожий ударний дрон
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона збила 21 з 28 ворожих безпілотників, запущених окупантами з росії. Атаки були спрямовані на південь та схід України.
У ніч на 7 січня 2024 року окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами повітряної оборони було знищено 21 з них. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Повітряних Сил ЗСУ.
"У ніч на 7 січня 2024 року окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – рф. та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.
Основні напрямки удару – південь та схід.
21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
"Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей", - повідомили у ПС ЗСУ.
Україні потрібно постійно поповнювати запаси ППО – речник Повітряних Сил07.01.24, 01:39 • 65446 переглядiв