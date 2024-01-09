В Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем

На территории Украины был сбит первый "шахед-238" с реактивным двигателем. Об этом сообщил военный Сергей "Флеш", передает УНН.

Детали

Беспилотник имеет китайский двигатель, летел со скоростью более 500 км/ч. Боевой заряд и навигацию имеет аналогичную предыдущим версиям "шахедов".

Отмечается, что для уничтожения этого типа беспилотника мобильным группам ПВО потребуются ПЗРК (Оса, Игла, Стингер).

Эксперт отмечает, что на реактивном двигателе такие беспилотники могут летать по всей стране. Кроме того, они будут долетать до Украины быстрее, а также могут маневрировать.

Однако никакого уникального оружия на них нет, только обычный заряд. Навигация у Shahed-238 тоже стандартная.

В небе над Украиной уничтожено 8 из 8 "шахедов" и 18 крылатых ракет, всего рф запустила 51 ракету различных типов - Залужный