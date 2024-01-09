В Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем
Киев • УНН
Украина сбила первый реактивный беспилотник Shahed-238 со стандартной навигацией и обычным вооружением, способный высокоскоростно маневрировать над территорией страны.
На территории Украины был сбит первый "шахед-238" с реактивным двигателем. Об этом сообщил военный Сергей "Флеш", передает УНН.
Детали
Беспилотник имеет китайский двигатель, летел со скоростью более 500 км/ч. Боевой заряд и навигацию имеет аналогичную предыдущим версиям "шахедов".
Отмечается, что для уничтожения этого типа беспилотника мобильным группам ПВО потребуются ПЗРК (Оса, Игла, Стингер).
Эксперт отмечает, что на реактивном двигателе такие беспилотники могут летать по всей стране. Кроме того, они будут долетать до Украины быстрее, а также могут маневрировать.
Однако никакого уникального оружия на них нет, только обычный заряд. Навигация у Shahed-238 тоже стандартная.
В небе над Украиной уничтожено 8 из 8 "шахедов" и 18 крылатых ракет, всего рф запустила 51 ракету различных типов - Залужный08 январь 2024, 09:39 • 28604 просмотра
Украинцы должны знать, что, кроме звука мопеда в небе, теперь есть звук самолета. Приятная новость в том, что мы его сбили
В Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем
Украина сбила первый реактивный беспилотник Shahed-238 со стандартной навигацией и обычным вооружением, способный высокоскоростно маневрировать над территорией страны.
В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака
Пентагон США утверждает, что не планирует выводить 2,5 тыс. военнослужащих из Ирака, вместо этого сосредоточившись на борьбе с ИГИЛ. Просьба о выводе войск из Ирака не поступала.
В РФ назвали причину схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье
14 вагонов с углем сошли с рельсов в российском Забайкалье после столкновения с другим поездом; пострадали пассажирские перевозки.
Количество пострадавших при взрыве в техасском отеле возросло до 21
В результате взрыва в отеле Sandman Signature в Техасе пострадал 21 человек, причиной которого называют утечку газа.
Министра обороны США Ллойда Остина перевели из интенсивной терапии - Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин вышел из отделения интенсивной терапии, он все еще нездоров, но с хорошим прогнозом, и продолжает лечение в медицинском центре Уолтера Рида.
БЭБ прекратило незаконную деятельность 7 игорных заведений на Киевщине
БЭБ пресекла деятельность 7 нелегальных игорных заведений в Киевской области; во время обысков были найдены доказательства - компьютеры и столы для игры в покер.
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло вблизи Талауда, Индонезия, что повлекло угрозу цунами; о жертвах пока не сообщается.
В Техасе в отеле произошел взрыв газа, пострадали 11 человек
В результате взрыва газа в отеле Sandman в Форт-Уорте, штат Техас, пострадали 11 человек, здание получило значительные повреждения; подробности о состоянии пострадавших неизвестны.
В США созвали производителей оружия и обсудили доступ Украины к инновационному американскому оборудованию
Представители Белого дома обсудили с лидерами технологического и оборонного секторов, как предоставить Украине инновационное оборудование, такое как беспилотники и технологии разминирования.
В Одесской области упал ветрогенератор - Минэнерго
В Одессе из-за сильного ветра упала ветровая турбина, аварийные бригады работают над смягчением последствий погодных условий.