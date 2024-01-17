Воздушная тревога объявлена по всей Украине

За 2023 год почти 85 процентов билетов было продано онлайн - Укрзализныця

В 2023 году 84,6% железнодорожных билетов было продано онлайн через сервисы Укрзализныци и ее партнеров. Использование мобильного приложения Укрзализныци также выросло на 23,2% до 37,9%.