У Кривому Розі повідомляють про чутні звуки вибухів. ПС ЗСУ попереджали про ракету у напрямку міста

У Кривому Розі Дніпропетровської області повідомляють про чутні звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожу ракету у напрямку Кривого Рогу, пише УНН.

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"Ракета на Кривий Ріг", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Після цього "Суспільне" повідомило, що "у Кривому Розі чутно звуки вибухів".

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По Україні триває повітряна тривога.