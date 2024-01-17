У Кривому Розі повідомляють про чутні звуки вибухів. ПС ЗСУ попереджали про ракету у напрямку міста
Київ • УНН
Повітряні сили України попередили про ворожу ракету в напрямку Кривого Рогу
У Кривому Розі Дніпропетровської області повідомляють про чутні звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожу ракету у напрямку Кривого Рогу, пише УНН.
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"Ракета на Кривий Ріг", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Після цього "Суспільне" повідомило, що "у Кривому Розі чутно звуки вибухів".
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По Україні триває повітряна тривога.