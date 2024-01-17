В Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи - Андрющенко

В Мариуполе зафиксировали перемещение захватчиков в направлении Волновахи Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает УНН.

Военные перемещения в Мариуполе вновь изменили направление в сторону Волновахи. С Новоазовского и Бердянского направления преимущественно живая сила и инженерные подразделения по трассе Мариуполь-Донецк в сторону Волновахи - написал Андрющенко в Telegram.

Детали

Также, по словам, Андрющенко, россияне используют бетонные конструкции, похожие на секции для многоэтажек, для обустройства фортификаций на участках вокруг Волновахи.

"В целом можно говорить о продолжении стягивания и накопления резервов вокруг Волновахи и на северо-западе Мариупольского района. До сих пор Угледар остается в зоне наиболее вероятного следующего давления россиян на севере Донецкой области", - отметил советник.

Кроме этого сообщается, что оккупанты начали расселение офицерского состава в новых и отремонтированных домах в Центральном районе Мариуполя.

россияне массированно задействовали гражданский транспорт в военно-инженерных колоннах в Мариуполе - Андрющенко