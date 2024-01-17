В Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи - Андрющенко

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  155551 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  137112 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  129286 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  143640 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  151535 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  147194 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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В Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи - Андрющенко

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Кулеба переговорил с коллегой из председательствующей в ЕС Бельгии: назвал целью провести первый раунд переговоров о членстве вовремя

Украина провела переговоры с Бельгией, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, относительно шагов на пути к членству в ЕС с общей целью проведения межправительственной конференции как начального этапа переговоров о вступлении. Стороны также обсудили вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине.

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Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области информатора, который шпионил за Воздушными силами Вооруженных сил Украины в пользу российских спецслужб. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Венгрия демонстрирует все большую готовность достичь компромисса по финансированию Украины со стороны ЕС в 50 млрд евро. Продолжаются переговоры по потенциальным "подсластителям" для Венгрии, и есть надежда, что соглашение будет достигнуто в ближайшие недели.

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ЕС уверен в развороте Орбана по разрешению на финансирование для Украины, соглашение может быть в течение нескольких недель - Politico

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Заседание рабочей группы Винницкого облсовета, которая пытается выяснить причины массовой гибели рыбы на одном из озер Ладыжинского водохранилища, неожиданно перенесли.

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Российские войска в очередной раз обстреляли прифронтовую ТЭС, повредив оборудование. Сейчас продолжаются работы по устранению повреждений.

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Южная Корея ввела санкции против Северной Кореи, в частности, против 11 кораблей, 2 человек и 3 организаций, участвующих в ядерных и ракетных разработках. Это произошло после недавнего запуска Северной Кореей новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты.

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Современный спортивный зал на территории Степанецкой ОТГ открыли победители конкурса "Час діяти, Україно!" .

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Укрепляем здоровье нации: победители конкурса "Час діяти, Україно!" открыли современный спортивный зал в Черкасской области