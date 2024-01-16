россияне массированно задействовали гражданский транспорт в военно-инженерных колоннах в Мариуполе - Андрющенко
По сообщениям, россияне активизировали использование гражданского транспорта в военно-инженерных колоннах в Мариуполе.
В Минобороны призвали правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко призвала правительства стран НАТО усилить сотрудничество в области оборонных инноваций, включая оптические системы наведения или интеллектуальные самонаводящиеся боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов.
"Если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами" - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Конгресс США принять соглашение о финансировании для увеличения военной помощи Украине, предупредив о больших расходах, если Украина проиграет россии. Он также заявил, что Украина будет "воевать лопатами", если у нее закончится оружие.
россияне массово пытаются получить гражданство Молдовы на фоне войны - Reuters
Молдова столкнулась со всплеском заявок россиян на получение гражданства на фоне войны рф против Украины.
Оккупанты изменили вектор штурмовых действий в Луганской области: 19 атак отбито
Российские войска перенесли свои штурмовые действия с направления Макеевки на направление Серебрянского леса и Белогоровки в Луганской области, сообщил глава Луганской областной военной администрации.
Сбитие вражеских А-50 и Ил-22: ISW проанализировал версии россиян
Институт исследования войны (ISW) проанализировал заявления о том, что российские вооруженные силы случайно сбили собственный самолет радиолокационной системы обнаружения А-50.
В Киеве утром загорелась маршрутка, пострадавших нет
В Киеве на дороге загорелась маршрутка, но ее быстро потушили пожарные, жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
В результате вражеской атаки БПЛА на Запорожье ранена женщина
российские войска атаковали Запорожскую область Украины 162 раза за один день, включая 31 удар с беспилотников, что привело к ранениям и повреждению инфраструктуры.
Сумскую область трижды за ночь обстрелял враг: 14 взрывов
Российские войска ночью трижды обстреляли Сумскую область в Украине, вызвав 14 взрывов в трех громадах.
россияне убили еще одного жителя Донецкой области, 5 ранены
Количество жертв российской агрессии в Донецкой области возросло: 15 января сообщается о еще одной смерти в Красногоровке.