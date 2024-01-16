россияне массированно задействовали гражданский транспорт в военно-инженерных колоннах в Мариуполе - Андрющенко

россияне активизировали использование гражданского транспорта в составе военно-инженерных колонн, что заметно во временно оккупированном Мариуполе, сообщил во вторник советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.

Фиксируем активизацию использования гражданского автотранспорта в составе военно-инженерных колонн. (...) Учитывая ситуацию, можем утверждать, что россияне массированно задействовали гражданский транспорт и гражданских работников для обустройства фортификаций для маскировки работ и усложнения принятия решений по нанесению поражений силами обороны. Цинично, но факт - написал Андрющенко в Telegram.

В частности, по его словам, накануне по бульвару Шевченко проследовала организованная колонна, "в том числе с военного цвета грузовиками строительного назначения с буквами V (один похож на экскаватор, а три другие - это разновидности самосвалов)". Перевозили щебень и неустановленную смесь, похожую на промышленно-строительную отсыпку, отметил он.

"Как можно увидеть, большинство транспорта - гражданское. Организованной колонной проследовала через Мариуполь в направлении Никольского", - указал Андрющенко.

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