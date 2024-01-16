росіяни масовано задіяли цивільний транспорт у військово-інженерних колонах у Маріуполі - Андрющенко
Київ • УНН
За повідомленнями, росіяни активізували використання цивільного транспорту у військово-інженерних колонах в Маріуполі
росіяни активізували використання цивільного транспорту в складі військово-інженерних колон, що помітно у тимчасово окупованому Маріуполі, повідомив у вівторок радник мера міста Петро Андрющенко, пише УНН.
Фіксуємо активізацію використання цивільного автотранспорту в складі військово-інженерних колон. (...) З огляду на ситуацію, можемо стверджувати, що росіяни масовано задіяли цивільний транспорт та цивільних працівників для облаштування фортифікацій задля маскування робіт та ускладнення ухвалення рішень щодо завдання уражень силами оборони. Цинічно, але факт
Зокрема, з його слів, напередодні по бульвару Шевченка прослідувала організована колона, "у тому числі з військового кольору вантажівками будівельного призначення з літерами V (одна схожа на екскаватор, а три інші - це різновиди самоскидів)". Перевозили щебень та невстановлену суміш, схожу на промислово-будівельну відсипку, зазначив він.
"Як можна побачити, більшість транспорту - цивільна. Організованою колоною прослідувала через Маріуполь в напрям Нікольського", - вказав Андрющенко.
У Маріуполі фіксують переміщення систем "Змій-Горинич" - Андрющенко11.01.24, 08:29 • 33835 переглядiв