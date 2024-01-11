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У Маріуполі фіксують переміщення систем "Змій-Горинич" - Андрющенко

У Маріуполі фіксують переміщення систем "Змій-Горинич" - Андрющенко

Київ • УНН

 • 33837 перегляди

У Маріуполі спостерігається переміщення установок "Змій-Горинич", ймовірно, на ремонт, повідомляє радник міського голови Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі у Донецькій області фіксують переміщення систем "Змій-Горинич", повідомив у четвер радник мера міста Петро Андрющенко, пише УНН.

Фіксуємо переміщення систем "Змій-Горинич" у Маріуполі в складі колони по бул. Шевченка та у супроводі військової комендатури. Завезено з Нікольського напряму та переміщено в Кальміуській район Маріуполя

- написав Андрющенко у Telegram.

Деталі

З його слів, найбільш вірогідно - "на ремонти в рембазу по вулиці Тополіна в районі МФК ім. Ілліча". "Вперше для такого класу військової техніки за останній рік", - зазначив він.

Не менше ніж 15 вантажівок: через Маріуполь фіксують перекидання ворогом БК та живої сили на Бердянський напрямок 06.01.24, 10:42 • 28523 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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