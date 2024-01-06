Не менше ніж 15 вантажівок: через Маріуполь фіксують перекидання ворогом БК та живої сили на Бердянський напрямок
Київ • УНН
Російські війська перекидають вантажівки з боєприпасами та живою силою на Бердянський напрямок з окупованого Маріуполя. На останніх кадрах зафіксовано понад 15 вантажівок.
Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі перекидають вантажівки з боєкомплектом та живою силою на Бердянський напрямок. Ввідповідні кадри пересування ворожої техніки опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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"Фіксуємо поновлення перекидання вантажівок з БК та живою силою в Бердянський напрямок", - написав у своєму Telegram-каналі Андрющенко.
Він додав, що було зафіксовано пересування мінімум 15 вантажівок протягом останньої доби без врахування колон паливозаправників.
Нагадаємо
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував кадри вивезення до рф з Маріупольського порту українського зерна.