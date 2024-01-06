Не менше ніж 15 вантажівок: через Маріуполь фіксують перекидання ворогом БК та живої сили на Бердянський напрямок

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі перекидають вантажівки з боєкомплектом та живою силою на Бердянський напрямок. Ввідповідні кадри пересування ворожої техніки опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

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"Фіксуємо поновлення перекидання вантажівок з БК та живою силою в Бердянський напрямок", - написав у своєму Telegram-каналі Андрющенко.

Він додав, що було зафіксовано пересування мінімум 15 вантажівок протягом останньої доби без врахування колон паливозаправників.

Нагадаємо

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував кадри вивезення до рф з Маріупольського порту українського зерна.