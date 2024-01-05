З Маріупольського порту продовжують вивозити українське зерно - Андрющенко
Київ • УНН
Українське зерно крадуть і вивозять до росії через маріупольський порт, заявляє радник мера Маріуполя.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував кадри вивезення до рф з Маріупольського порту українського зерна. Відповідне відео він виклав у себе в Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Як написав Андрющенко, росіяни продовжують красти українське зерно. Його вивозять через Маріупольський порт.
Колись однієї з причин вторгнення буде названа спроба повного захоплення зернового ринку росією. Тому, що до вторгнення саме Україна (з урахуванням логістики через Азовське та Чорне моря) була єдиним конкурентом росії
Доповнення
Вчора Андрющенко повідомляв, що у тимчасово окупованому Маріуполі у порту третій день поспіль вантажать на судна українське зерно для вивезення в росію.
Нагадаємо
Після знищення українськими захисниками трьох російських літаків, окупанти стали менше використовувати тактичну авіацію і протягом тижня ворог не здійснював обстрілів чорноморських зернових коридорів.