З Маріупольського порту продовжують вивозити українське зерно - Андрющенко

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував кадри вивезення до рф з Маріупольського порту українського зерна. Відповідне відео він виклав у себе в Telegram-каналі, пише УНН.

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Як написав Андрющенко, росіяни продовжують красти українське зерно. Його вивозять через Маріупольський порт.

Колись однієї з причин вторгнення буде названа спроба повного захоплення зернового ринку росією. Тому, що до вторгнення саме Україна (з урахуванням логістики через Азовське та Чорне моря) була єдиним конкурентом росії