Из Мариупольского порта продолжают вывозить украинское зерно - Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал кадры вывоза в рф из Мариупольского порта украинского зерна. Соответствующее видео он выложил у себя в Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Как написал Андрющенко, россияне продолжают воровать украинское зерно. Его вывозят через Мариупольский порт.

Когда-то одной из причин вторжения будет названа попытка полного захвата зернового рынка россией. Потому, что до вторжения именно Украина (с учетом логистики через Азовское и Черное моря) была единственным конкурентом россии - добавил Андрющенко.

Дополнение

Вчера Андрющенко сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе в порту третий день подряд грузят на суда украинское зерно для вывоза в россию.

Напомним,

После уничтожения украинскими защитниками трех российских самолетов, оккупанты стали меньше использовать тактическую авиацию и в течение недели враг не совершал обстрелов черноморских зерновых коридоров.