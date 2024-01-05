Из Мариупольского порта продолжают вывозить украинское зерно - Андрющенко
Киев • УНН
Украинское зерно воруют и вывозят в россию через мариупольский порт, сообщает советник мэра Мариуполя.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал кадры вывоза в рф из Мариупольского порта украинского зерна. Соответствующее видео он выложил у себя в Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Как написал Андрющенко, россияне продолжают воровать украинское зерно. Его вывозят через Мариупольский порт.
Когда-то одной из причин вторжения будет названа попытка полного захвата зернового рынка россией. Потому, что до вторжения именно Украина (с учетом логистики через Азовское и Черное моря) была единственным конкурентом россии
Дополнение
Вчера Андрющенко сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе в порту третий день подряд грузят на суда украинское зерно для вывоза в россию.
Напомним,
После уничтожения украинскими защитниками трех российских самолетов, оккупанты стали меньше использовать тактическую авиацию и в течение недели враг не совершал обстрелов черноморских зерновых коридоров.
Из Мариупольского порта продолжают вывозить украинское зерно - Андрющенко
Украинское зерно воруют и вывозят в россию через мариупольский порт, сообщает советник мэра Мариуполя.
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