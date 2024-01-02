росія вже тиждень не атакує зерновий коридор - Гуменюк
Київ • УНН
Після знищення українськими захисниками трьох російських літаків, окупанти стали менше використовувати тактичну авіацію. Протягом тижня ворог не здійснював обстрілів чорноморських зернових коридорів.
росіяни протягом тижня жодного разу не обстріляли чорноморські зернові коридори. Це сталось після того, як українські військові знищили одразу три російські винищувачі над Чорним та Азовським морями. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
Станом на сьогодні вже протягом тижня ми фактично не фіксуємо подібних вильотів з пуском керованих авіабомб. Тиждень - це точно, можливо, дати будуть більш уточненими, ми подивимось в аналітиці,
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Вона також зазначила, що наразі авіації ворога небезпечно відлітати занадто далеко від російських берегів через підвищений ризик бути підбитою.
Ми продемонстрували ворогу, що активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря для нього вкрай небезпечна, такі спроби припинилися, але треба усвідомлювати, що замінованість моря була підвищена за попередні вильоти,
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