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росія вже тиждень не атакує зерновий коридор - Гуменюк

росія вже тиждень не атакує зерновий коридор - Гуменюк

Київ • УНН

 • 31825 перегляди

Після знищення українськими захисниками трьох російських літаків, окупанти стали менше використовувати тактичну авіацію. Протягом тижня ворог не здійснював обстрілів чорноморських зернових коридорів.

росіяни протягом тижня жодного разу не обстріляли чорноморські зернові коридори. Це сталось після того, як українські військові знищили одразу три російські винищувачі над Чорним та Азовським морями. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

Станом на сьогодні вже протягом тижня ми фактично не фіксуємо подібних вильотів з пуском керованих авіабомб. Тиждень - це точно, можливо, дати будуть більш уточненими, ми подивимось в аналітиці,

- сказала Гуменюк.

Деталі

Вона також  зазначила, що наразі авіації ворога небезпечно відлітати занадто далеко від російських берегів через підвищений ризик бути підбитою.

Ми продемонстрували ворогу, що активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря для нього вкрай небезпечна, такі спроби припинилися, але треба усвідомлювати, що замінованість моря була підвищена за попередні вильоти,

- додала Гуменюк.

Нагадаємо

Українська протиповітряна оборона збила три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на півдні країни.

Росіяни підбили власний літак Су-3502.01.24, 07:12 • 100059 переглядiв

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