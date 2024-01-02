росія вже тиждень не атакує зерновий коридор - Гуменюк

росіяни протягом тижня жодного разу не обстріляли чорноморські зернові коридори. Це сталось після того, як українські військові знищили одразу три російські винищувачі над Чорним та Азовським морями. Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

Станом на сьогодні вже протягом тижня ми фактично не фіксуємо подібних вильотів з пуском керованих авіабомб. Тиждень - це точно, можливо, дати будуть більш уточненими, ми подивимось в аналітиці,