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Не менее 15 грузовиков: через Мариуполь фиксируют переброску врагом БК и живой силы на Бердянское направление

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 08:42  •  13867 просмотра

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Российские войска перебрасывают грузовики с боеприпасами и живой силой на Бердянское направление из оккупированного Мариуполя. На последних кадрах зафиксировано более 15 грузовиков.

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе перебрасывают грузовики с боекомплектом и живой силой на Бердянское направление. Соответствующие кадры передвижения вражеской техники опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

"Фиксируем возобновление переброски грузовиков с БК и живой силой в Бердянское направление", - написал в своем Telegram-канале Андрющенко.

Он добавил, что было зафиксировано передвижение минимум 15 грузовиков в течение последних суток без учета колонн топливозаправщиков.

Напомним,

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал кадры вывоза в рф из Мариупольского порта украинского зерна.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Не менше ніж 15 вантажівок: через Маріуполь фіксують перекидання ворогом БК та живої сили на Бердянський напрямок
No less than 15 trucks: enemy moves munitions and manpower to Berdiansk direction through Mariupol
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Не менее 15 грузовиков: через Мариуполь фиксируют переброску врагом БК и живой силы на Бердянское направление

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