Не менее 15 грузовиков: через Мариуполь фиксируют переброску врагом БК и живой силы на Бердянское направление

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе перебрасывают грузовики с боекомплектом и живой силой на Бердянское направление. Соответствующие кадры передвижения вражеской техники опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

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"Фиксируем возобновление переброски грузовиков с БК и живой силой в Бердянское направление", - написал в своем Telegram-канале Андрющенко.

Он добавил, что было зафиксировано передвижение минимум 15 грузовиков в течение последних суток без учета колонн топливозаправщиков.

Напомним,

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал кадры вывоза в рф из Мариупольского порта украинского зерна.