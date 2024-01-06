Не менее 15 грузовиков: через Мариуполь фиксируют переброску врагом БК и живой силы на Бердянское направление
Киев • УНН
Российские войска перебрасывают грузовики с боеприпасами и живой силой на Бердянское направление из оккупированного Мариуполя. На последних кадрах зафиксировано более 15 грузовиков.
Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе перебрасывают грузовики с боекомплектом и живой силой на Бердянское направление. Соответствующие кадры передвижения вражеской техники опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
"Фиксируем возобновление переброски грузовиков с БК и живой силой в Бердянское направление", - написал в своем Telegram-канале Андрющенко.
Он добавил, что было зафиксировано передвижение минимум 15 грузовиков в течение последних суток без учета колонн топливозаправщиков.
Напомним,
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал кадры вывоза в рф из Мариупольского порта украинского зерна.
Не менее 15 грузовиков: через Мариуполь фиксируют переброску врагом БК и живой силы на Бердянское направление
Российские войска перебрасывают грузовики с боеприпасами и живой силой на Бердянское направление из оккупированного Мариуполя. На последних кадрах зафиксировано более 15 грузовиков.
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