В Мариуполе фиксируют перемещение систем "Змей-Горыныч" - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области фиксируют перемещение систем "Змей-Горыныч", сообщил в четверг советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.

Фиксируем перемещение систем "Змей-Горинич" в Мариуполе в составе колонны по бул. Шевченко и в сопровождении военной комендатуры. Завезено с Никольского направления и перемещено в Кальмиусский район Мариуполя - написал Андрющенко в Telegram.

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По его словам, наиболее вероятно - "на ремонты в рембазу по улице Тополина в районе МФК им. Иллича". "Впервые для такого класса военной техники за последний год", - отметил он.

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