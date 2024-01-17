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У Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи - Андрющенко

У Маріуполі зафіксували переміщення окупантів у напрямку Волновахи - Андрющенко

Київ • УНН

 • 23211 перегляди

За повідомленнями радника міського голови, окупанти переміщувалися до Волновахи, Донецька область, з Маріуполя.

У Маріуполі зафіксували переміщення загарбників в напрямку Волновахи Донецької області. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, передає УНН.

Військові переміщення у Маріуполі знов змінили напрям в бік Волновахи. З Новоазовського та Бердянського напряму переважно жива сила та інженерні підрозділи по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Волновахи

-  написав Андрющенко в Telegram.

Деталі

Також, за словами, Андрющенка, росіяни використовують бетонні конструкції, схожі на секції для багатоповерхівок, для облаштування фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.

"В цілому можна говорити про продовження стягування та накопичення резервів навколо Волновахи та на північному заході Маріупольського району. Досі Вугледар залишається в зоні найбільш вірогідного наступного тиску росіян на півночі Донецької області", - зазначив радник.

Окрім цього повідомляється, що окупанти розпочали розселення офіцерського складу в нових та відремонтованих будинках в Центральному районі Маріуполя.

росіяни масовано задіяли цивільний транспорт у військово-інженерних колонах у Маріуполі - Андрющенко16.01.24, 09:29 • 27675 переглядiв

Ганна Оніщенко

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