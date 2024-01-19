Пожежа на російській нафтобазі: досі горять 4 резервуари, з прилеглих будинків евакуювали людей
Київ • УНН
На нафтобазі в місті клинці брянської області росії горить чотири резервуари, пожежа класифікується як високого рівня складності. Мешканці прилеглих районів евакуйовані.
На нафтобазі в клинцях у брянській області рф горять чотири резервуари з нафтопродуктами, пожежі присвоєно підвищений рівень складності,повідомив губернатор олександр богомаз, інформує УНН.
У клинцях горять 4 резервуари з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно підвищений ранг складності. Для гасіння нафтопродуктів застосовується спеціальне пожежно-технічне обладнання, залучено пожежний поїзд
Через пожежу з прилеглих будинків евакуювали 32 мешканців приватного сектору.
Фахівці росспоживнагляду здійснюють контроль гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі.
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Повідомлялось, що на нафтобазі в клинцях у брянській області рф почалася пожежа після атаки дрона.