Пожежа на російській нафтобазі: досі горять 4 резервуари, з прилеглих будинків евакуювали людей

На нафтобазі в клинцях у брянській області рф горять чотири резервуари з нафтопродуктами, пожежі присвоєно підвищений рівень складності,повідомив губернатор олександр богомаз, інформує УНН.

У клинцях горять 4 резервуари з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно підвищений ранг складності. Для гасіння нафтопродуктів застосовується спеціальне пожежно-технічне обладнання, залучено пожежний поїзд - написав губернатор у Telegram.

Через пожежу з прилеглих будинків евакуювали 32 мешканців приватного сектору.

Фахівці росспоживнагляду здійснюють контроль гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі.

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Повідомлялось, що на нафтобазі в клинцях у брянській області рф почалася пожежа після атаки дрона.