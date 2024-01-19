Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей

Бизнесмену Мазепе и другим задержанным по делу о махинациях с землей Киевской ГЭС планируют сегодня избрать меры пресечения

Бизнесмену Игорю Мазепе, владельцу Concorde Capital, которого задержали по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.