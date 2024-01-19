Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"
  •  79126 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
  •  127360 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  146305 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  145788 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  146077 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  156327 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  153309 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  141901 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  138812 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  135248 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
pozhar-na-rossiiskoi-neftebaze-do-sikh-por-goryat-4-rezervuara-iz-blizlezhashchikh-domov-evakuirovali-lyudei

Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 10:08  •  15463 просмотра

Read in English

На нефтебазе в городе клинцы брянской области россии горит четыре резервуара, пожар классифицируется как высокого уровня сложности. Жители близлежащих районов эвакуированы.

На нефтебазе в клинцах в брянской области рф горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщил губернатор александр богомаз, информирует УНН

В клинцах горят 4 резервуара с нефтепродуктами. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечен пожарный поезд 

- написал губернатор в Telegram. 

Из-за пожара из близлежащих домов эвакуировали 32 жителей частного сектора. 

Специалисты роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Ранее 

Сообщалось, что на нефтебазе в клинцах в брянской области рф начался пожар после атаки дрона. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
Пожежа на російській нафтобазі: досі горять 4 резервуари, з прилеглих будинків евакуювали людей
Fire at a Russian oil depot: 4 tanks still burning, people evacuated from nearby buildings
Новости по теме

Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей

На нефтебазе в городе клинцы брянской области россии горит четыре резервуара, пожар классифицируется как высокого уровня сложности. Жители близлежащих районов эвакуированы.

Новости Мира •   •  15463 просмотра
Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей

Польша предложит Еврокомиссии поправки к "транспортному безвизу" с Украиной

Польша планирует подать предложения в Европейскую комиссию о внесении изменений в "транспортный безвиз" с Украиной. Заявление прозвучало после достижения договоренностей о приостановлении протестов, которые блокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе.

Политика •   •  18494 просмотра
Польша предложит Еврокомиссии поправки к "транспортному безвизу" с Украиной

россию исключили из Международной федерации киберспорта

Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство российской федерации компьютерного спорта из-за деятельности на оккупированных территориях Украины.

Спорт •   •  17323 просмотра
россию исключили из Международной федерации киберспорта

россияне пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку - Барабаш

По словам главы Авдеевской городской военной администрации, российские войска пытаются отрезать единственную дорогу в Авдеевку, что усиливает напряженность в этом районе.

Война •   •  20679 просмотра
россияне пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку - Барабаш

Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии. При этом министерство призывает уменьшить потребление в пиковые часы.

Экономика •   •  17241 просмотра
Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго

Из-за войны на Харьковщине высокий риск распространения бешенства, там усиленно вакцинируют диких и домашних животных

После регистрации 117 случаев бешенства животных в 2023 году Харьковская область усилит меры контроля и вакцинации, сосредоточившись на снижении риска заражения среди диких и домашних животных.

Общество •   •  15650 просмотра
Из-за войны на Харьковщине высокий риск распространения бешенства, там усиленно вакцинируют диких и домашних животных

Бизнесмену Мазепе и другим задержанным по делу о махинациях с землей Киевской ГЭС планируют сегодня избрать меры пресечения

Бизнесмену Игорю Мазепе, владельцу Concorde Capital, которого задержали по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.

Криминал и ЧП •   •  14030 просмотра
Бизнесмену Мазепе и другим задержанным по делу о махинациях с землей Киевской ГЭС планируют сегодня избрать меры пресечения

В Германии упростили депортацию мигрантов, которым отказали в убежище

Парламент Германии поддержал закон, упрощающий процедуру депортации мигрантов, получивших отказ в убежище.

Новости Мира •   •  13324 просмотра
В Германии упростили депортацию мигрантов, которым отказали в убежище

"Наводил" российские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром: СБУ задержала бывшего донецкого таможенника

Служба безопасности Украины арестовала бывшего сотрудника Донецкой таможни, который корректировал вражеские удары по ВСУ под Угледаром. Подозреваемому, которого также обвиняют в передаче важной информации российским спецслужбам, может грозить пожизненное заключение.

Криминал и ЧП •   •  12585 просмотра
"Наводил" российские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром: СБУ задержала бывшего донецкого таможенника

ГБР рассмотрит заявление Минобороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний Гринкевича

Государственное бюро расследований Украины рассмотрит заявление министерства обороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний, связанных с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

Криминал и ЧП •   •  12057 просмотра
ГБР рассмотрит заявление Минобороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний Гринкевича