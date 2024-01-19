Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей
Киев • УНН
На нефтебазе в городе клинцы брянской области россии горит четыре резервуара, пожар классифицируется как высокого уровня сложности. Жители близлежащих районов эвакуированы.
На нефтебазе в клинцах в брянской области рф горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщил губернатор александр богомаз, информирует УНН.
В клинцах горят 4 резервуара с нефтепродуктами. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечен пожарный поезд
Из-за пожара из близлежащих домов эвакуировали 32 жителей частного сектора.
Специалисты роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
Ранее
Сообщалось, что на нефтебазе в клинцах в брянской области рф начался пожар после атаки дрона.
Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей
На нефтебазе в городе клинцы брянской области россии горит четыре резервуара, пожар классифицируется как высокого уровня сложности. Жители близлежащих районов эвакуированы.
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