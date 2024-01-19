Велика пожежа в рф: у центрі челябінська палає речовий ринок поряд з торговим центром
Київ • УНН
Сильна пожежа на речовому ринку "Східне місто" в челябінську, рф, призвела до оголошення підвищеного рівня складності. З полум'ям борються понад 30 пожежників. Про жертви не повідомляється. Причина пожежі наразі невідома.
У російському челябінську спалахнув речовий ринок "Східне місто" поряд з торговим центром "Європа-Азія". Пожежа такої сили, що полум'я та дим видно з інших районів міста, пишуть росЗМІ.
Згідно з інформацією гу мнс країни-окупанта, на місці події відбувається горіння торгових павільйонів площею декілька сот квадратних метрів, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що сильна пожежа в комплексі "Східне місто" на перехресті вулиць Кірова і Братів Каширіних спалахнула у другій половині дня, 19 січня. Пожежникам не вдалося ліквідувати пожежу швидко.
Відповідно зазначеної ситуації, було оголошено підвищений ранг складності пожежі, сформовано штаб пожежогасіння. На місці НП працюють до 10 одиниць техніки та понад 30 пожежників, повідомляє ГУ МНС регіону.
За даними Telegram-каналу SHOT, "площа загоряння становить 1000 "квадратів", усередині вигоріли павільйони.
Постраждалих немає, усіх відвідувачів і працівників ринку вивели на вулицю.
Що саме стало причиною загоряння, - поки не повідомляється.
Нагадаємо
На нафтобазі в клинцях у брянській області рф горять чотири резервуари з нафтопродуктами, пожежі присвоєно підвищений рівень складності.
Також УНН повідомляв, що у місті Шахти, ростовської області, палав завод із виробництва поліефірного волокна. Очевидці зазначали, що перед пожежею було чути вибух.