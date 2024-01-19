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Велика пожежа в рф: у центрі челябінська палає речовий ринок поряд з торговим центром

Велика пожежа в рф: у центрі челябінська палає речовий ринок поряд з торговим центром

Київ • УНН

 • 26662 перегляди

Сильна пожежа на речовому ринку "Східне місто" в челябінську, рф, призвела до оголошення підвищеного рівня складності. З полум'ям борються понад 30 пожежників. Про жертви не повідомляється. Причина пожежі наразі невідома.

У російському челябінську спалахнув речовий ринок "Східне місто" поряд з торговим центром "Європа-Азія". Пожежа такої сили, що полум'я та дим видно з інших районів міста, пишуть росЗМІ.

Згідно з інформацією гу мнс країни-окупанта, на місці події відбувається горіння торгових павільйонів площею декілька сот квадратних метрів, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що сильна пожежа в комплексі "Східне місто" на перехресті вулиць Кірова і Братів Каширіних спалахнула у другій половині дня, 19 січня. Пожежникам не вдалося ліквідувати пожежу швидко.

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Відповідно зазначеної ситуації, було оголошено підвищений ранг складності пожежі, сформовано штаб пожежогасіння. На місці НП працюють до 10 одиниць техніки та понад 30 пожежників, повідомляє ГУ МНС регіону.

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За даними Telegram-каналу SHOT, "площа загоряння становить 1000 "квадратів", усередині вигоріли павільйони.

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Постраждалих немає, усіх відвідувачів і працівників ринку вивели на вулицю.

Що саме стало причиною загоряння, - поки не повідомляється.

Нагадаємо

На нафтобазі в клинцях у брянській області рф горять чотири резервуари з нафтопродуктами, пожежі присвоєно підвищений рівень складності.

Також УНН повідомляв, що у місті Шахти, ростовської області, палав завод із виробництва поліефірного волокна. Очевидці зазначали, що перед пожежею було чути вибух.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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