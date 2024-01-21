В російському порту Усть-Луга сталася потужна пожежа

У Ленінградській області РФ у ніч на 21 січня сталися потужні вибухи в районі нафтового термінала морського торговельного порту в селищі Усть-Луга. Про це повідомляють російські Telegram-канали, які також публікують відео з місця події, передає УНН.

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Зазначається, що місцеві жителі чули звуки БПЛА, після чого пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа.

До гасіння пожежі залучено сили та засоби МНС.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що постраждалих внаслідок пожежі немає.

У Кінгісепському районі ввели режим підвищеної готовності.

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