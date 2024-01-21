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В російському порту Усть-Луга сталася потужна пожежа

В російському порту Усть-Луга сталася потужна пожежа

Київ • УНН

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Місцеві жителі чули звуки безпілотників, після чого прогриміли вибухи і сталася потужна пожежа.

У Ленінградській області РФ у ніч на 21 січня сталися потужні вибухи в районі нафтового термінала морського торговельного порту в селищі Усть-Луга. Про це повідомляють російські Telegram-канали, які також публікують відео з місця події, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що місцеві жителі чули звуки БПЛА, після чого пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа.

До гасіння пожежі залучено сили та засоби МНС.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що постраждалих внаслідок пожежі немає.

У Кінгісепському районі ввели режим підвищеної готовності.

Велика пожежа в рф: у центрі челябінська палає речовий ринок поряд з торговим центром19.01.24, 16:01 • 26662 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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