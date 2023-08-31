Україна використовує на території росії зброю тільки власного виробництва - Данілов

Цитата

«Що стосується ситуації в росії, то треба мати на увазі, що ми використовуємо власну зброю. Зброю власного виробництва. Але ми взяли на себе чіткі зобов'язання перед нашими партнерами, що ми не будемо використовувати їхню зброю на території Росії. І ми дотримуємося цих зобов'язань. Заборона на використання нашої власної зброї на території росії була б дещо дивною», - сказав Данілов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради у четвер повідомив про успішне застосування нашої далекобійної зброї - ціль уражена за 700 км.

Після чого Олексій Данілов показав відео ракетної програми Володимира Зеленського "у дії".