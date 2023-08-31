Украина использует на территории россии оружие только собственного производства - Данилов

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"Что касается ситуации в россии, то надо иметь в виду, что мы используем собственное оружие. Оружие собственного производства. Но мы взяли на себя четкие обязательства перед нашими партнерами, что мы не будем использовать их оружие на территории России. И мы придерживаемся этих обязательств. Запрет на использование нашего собственного оружия на территории России был бы несколько странным", - сказал Данилов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания в четверг сообщил об успешном применении нашего дальнобойного оружия - цель поражена за 700 км.

После чего Алексей Данилов показал видео ракетной программы Владимира Зеленского "в действии".