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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Украина использует на территории россии оружие только собственного производства - Данилов

Украина использует на территории россии оружие только собственного производства - Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина выполняет обязательства перед своими партнерами относительно не использования их оружия на территории россии. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Welt, передает УНН.

Цитата

"Что касается ситуации в россии, то надо иметь в виду, что мы используем собственное оружие. Оружие собственного производства. Но мы взяли на себя четкие обязательства перед нашими партнерами, что мы не будем использовать их оружие на территории России. И мы придерживаемся этих обязательств. Запрет на использование нашего собственного оружия на территории России был бы несколько странным", - сказал Данилов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания в четверг сообщил об успешном применении нашего дальнобойного оружия - цель поражена за 700 км.

После чего Алексей Данилов показал видео ракетной программы Владимира Зеленского "в действии".

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