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"Ракетна програма Президента України у дії": Данілов показав відео

"Ракетна програма Президента України у дії": Данілов показав відео

Київ • УНН

 • 927385 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про ракетну програму Президента України Володимира Зеленського "у дії", показавши відео, пише УНН.

Цитата

"Ракетна програма Президента України у дії. Випробування успішні, реалізація ефективна", - підписав відео Данілов у соцмережі X.

Доповнення

Оприлюднення кадрів Даніловим послідувало після заяви Президента Зеленського про успішне застосування нашої далекобійної зброї - ціль уражена за 700 км.

The missile program of the President of Ukraine in action. The tests are successful, the implementation is effective.
“Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting...”.

P.S. Quiet and singing Ukrainian night... pic.twitter.com/0sBmXZWFLh

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023

Українські Національні Новини

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