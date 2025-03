"Ракетна програма Президента України у дії": Данілов показав відео

Цитата

"Ракетна програма Президента України у дії. Випробування успішні, реалізація ефективна", - підписав відео Данілов у соцмережі X.

Доповнення

Оприлюднення кадрів Даніловим послідувало після заяви Президента Зеленського про успішне застосування нашої далекобійної зброї - ціль уражена за 700 км.

The missile program of the President of Ukraine in action. The tests are successful, the implementation is effective.

“Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting...”.



P.S. Quiet and singing Ukrainian night... pic.twitter.com/0sBmXZWFLh

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023