"Ракетная программа Президента Украины в действии": Данилов показал видео

Цитата

"Ракетная программа Президента Украины в действии. Испытания успешны, реализация эффективна", - подписал видео Данилов в соцсети X.

Дополнение

Обнародование кадров Даниловым последовало после заявления Президента Зеленского об успешном применении нашего дальнобойного оружия - цель поражена в 700 км.

The missile program of the President of Ukraine in action. The tests are successful, the implementation is effective.

“Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting...”.



P.S. Quiet and singing Ukrainian night... pic.twitter.com/0sBmXZWFLh

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023