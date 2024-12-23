Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря

Марс все еще совершает ретроградное движение, что может негативно сказываться на всех аспектах нашей жизни. Главное сохранять спокойствие и душевное равновесие – советует профессиональный астролог Ксения Базиленко. Специально для читателей УНН она рассказала что принесет представителям всех знаков Зодиака неделя с 23 по 29 декабря.

"На этой неделе мы снова столкнемся с напряжением, которое было ощущаемо в конце ноября. Всё это связано с ретроградностью Марса, который будет создавать препятствия в наших делах. Его квадрат с Плутоном усилит конфликты, агрессию и напряжение, что приведет к ещё большему усилению военных действий и общественной нестабильности. Этот период потребует от нас особого внимания. Нужно быть осторожными на дорогах, избегать массовых скоплений людей и конфликтных ситуаций. Главное — сохранять внутреннее спокойствие и соблюдать правила безопасности", - рассказала астролог.

Кроме того, как пояснила Ксения Базиленко, мы окажемся под влиянием тауквадрата — сложной астрологической конфигурации, в которой участвуют Юпитер, Сатурн и Меркурий.

"В такие моменты нам будет трудно понимать друг друга, принимать правильные решения и разобраться в том, чего мы на самом деле хотим. На фоне повышенной суеты и сомнительных решений возрастает риск ошибок, особенно если нам предстоит работать с документами или решать важные вопросы. В такие моменты разум отойдет на второй план, а эмоции могут помешать четкому восприятию ситуации", - считает астролог.

Венера же создаст два противоположных аспекта.

"Квадрат с Ураном принесет финансовую нестабильность, что скажется на курсе валют и стоимости крупных покупок. В этот период не стоит делать поспешных покупок или заключать крупные сделки, так как риски велики. Однако Венера также образует благоприятный аспект с Юпитером, что напоминает нам о важности созидательных действий. Это время, когда помощь другим, забота о себе и благотворительность могут стать источником радости и гармонии. В этот период, если мы будем фокусироваться на позитивных действиях и поддержке окружающих, мы сможем пережить сложные моменты с минимальными потерями", - пояснила Ксения Базиленко.

Эта неделя, по словам астролога, будет сложной, но многое зависит от того, как мы будем действовать. Если мы сможем сохранить спокойствие, избегать чрезмерной суеты и направить усилия на созидание, мы сможем пройти через этот напряженный этап и сохранить внутренний баланс.

ОВНЫ

Эта неделя прекрасно подходит для того, чтобы сосредоточиться на саморазвитии и вложении в свои внутренние ресурсы. Это время для обучения и осознания новых возможностей, но важно избегать конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть на ровном месте. Будьте внимательны на дорогах, не торопитесь, чтобы избежать неприятностей.

В отношениях, особенно в любовных, лучше воздержаться от новых знакомств и важных встреч, особенно в середине недели. Уделите больше времени своим детям и близким друзьям – их поддержка и теплое общение принесут радость и вдохновение.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе перед вами встанут важные вопросы, связанные с дальними поездками, работой с иностранцами или финансовыми вложениями. Но звезды советуют воздержаться от принятия поспешных решений, поскольку результаты могут быть неожиданными и непредсказуемыми. Не стоит начинать ничего нового – лучше завершайте уже начатые дела. Спокойствие и гармония станут вашими лучшими союзниками в эти дни.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя обещает быть насыщенной и динамичной, но может принести некоторую путаницу в мыслях и действиях. Ваш график будет переполнен делами, однако важно не принимать поспешных решений и избегать излишнего риска. Сейчас вы можете ощущать внутреннюю неопределенность и трудности в расстановке приоритетов. Постарайтесь замедлиться, больше времени проводите на природе и в спокойной обстановке – это поможет восстановить баланс и сохранить энергию.

РАКИ

Ваше главное оружие этой недели – дипломатия. Конфликтные ситуации могут возникать на каждом шагу, но лучше реагировать на них спокойно и не поддаваться эмоциям. Возможны закулисные интриги и напряженные моменты в коллективе, которые могут вас выбить из равновесия. Постарайтесь не обращать внимания на негатив и сохраняйте внутреннюю гармонию. Если вы сосредоточитесь на собственном спокойствии, то сможете пройти эту неделю в хорошем настроении и самочувствии.

ЛЬВЫ

На этой неделе ретроградный Марс в вашем знаке ставит особый акцент на управление эмоциями. Ваше спокойствие станет ключевым фактором не только для вас, но и для вашего окружения. Старайтесь избегать гнева и необдуманных поступков, которые могут привести к неприятным последствиям. Хотя обстоятельства могут подталкивать вас к раздражению – ведь дела будут притормаживаться, а обязательства могут оставаться невыполненными, – лучше закрыть на это глаза и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Используйте это время для самоанализа и работы над собой.

ДЕВЫ

На этой неделе вы можете оказаться в состоянии легкой иллюзии, что нетипично для вашего знака. Важно не доверять незнакомым людям и перепроверять любую информацию, особенно в деловой сфере. Избегайте риска в финансовых делах, чтобы не допустить серьезных ошибок. Несмотря на возможные трудности, к концу недели вы сможете добиться положительных финансовых результатов благодаря вашей внимательности и методичности.

ВЕСЫ

Неделя может принести много домашней суеты и вызвать напряжение в отношениях с близкими. Особенно в начале недели вы можете почувствовать эмоциональное перенапряжение. Постарайтесь сосредоточиться на делах, которые наполняют вас позитивной энергией, и не поддавайтесь внешним раздражителям. Важные домашние дела, такие как ремонт или сделки с недвижимостью, лучше отложить на следующий месяц. Сейчас посвятите время любимым и детям – это поможет обрести гармонию.

СКОРПИОНЫ

В течение этой недели вокруг вас будет царить суета – встречи, мелкие дела и поездки станут основными событиями. Однако будьте особенно внимательны на дорогах и избегайте конфликтов. Финансовая сфера потребует вашего пристального внимания: есть риск стать жертвой мошенников или допустить ошибки при крупных покупках и вложениях.

Найдите время для восстановления внутреннего ресурса – прогулки на природе и спокойное времяпрепровождение помогут вам восстановить силы и поддерживать баланс.

СТРЕЛЬЦЫ

Эта неделя подойдет для того, чтобы спокойно завершить начатые дела. Однако вам может мешать внутренняя суетливость и рассеянность, что затруднит принятие четких решений или достижения договоренностей. Будьте особенно внимательны в дороге и во время дальних путешествий, а также избегайте крупных конфликтов. Встретьтесь с людьми, которые вдохновляют вас и дарят радость – это поможет вам оставаться в гармонии.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе уделите максимум времени себе – это прекрасный период для самоанализа и личностного развития. Финансовая сфера будет нестабильной: возможны как неожиданные доходы, так и большие расходы, поэтому будьте осторожны с деньгами. Вы можете получить важную информацию или узнать о чем-то, что ранее было скрыто от вас. Возможно беспокойство, связанное с детьми, или раздражение в общении с окружающими.

Проведите больше времени в уединении – это поможет вам восстановить внутренний баланс.

ВОДОЛЕИ

Неделя потребует от вас работы с собственной раздражительностью, чтобы избежать ошибок и конфликтов. Отложите косметологические процедуры на более спокойное время и сосредоточьтесь на том, что приносит удовольствие и радость. Финансовые вопросы могут стать причиной напряжения, поэтому проявляйте экономность. Обратите внимание на свое внутреннее состояние, занимайтесь йогой или медитацией – это поможет восстановить гармонию.

РЫБЫ

Старайтесь спокойно двигаться вперед в уже начатых делах, уделяя больше времени друзьям, которые смогут зарядить вас энергией. Вы можете ощущать внутреннее напряжение и раздражительность, поэтому найдите время для любимых увлечений или занятий, которые приносят удовлетворение. Если почувствуете усталость, позвольте себе немного уединения. Берегите здоровье – напряжение этой недели может на него повлиять.