Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря
Киев • УНН
Ретроградный Марс создаст напряжение и препятствия во всех сферах жизни. Астролог Ксения Базиленко дает рекомендации для каждого знака зодиака на предстоящую неделю.
Марс все еще совершает ретроградное движение, что может негативно сказываться на всех аспектах нашей жизни. Главное сохранять спокойствие и душевное равновесие – советует профессиональный астролог Ксения Базиленко. Специально для читателей УНН она рассказала что принесет представителям всех знаков Зодиака неделя с 23 по 29 декабря.
"На этой неделе мы снова столкнемся с напряжением, которое было ощущаемо в конце ноября. Всё это связано с ретроградностью Марса, который будет создавать препятствия в наших делах. Его квадрат с Плутоном усилит конфликты, агрессию и напряжение, что приведет к ещё большему усилению военных действий и общественной нестабильности. Этот период потребует от нас особого внимания. Нужно быть осторожными на дорогах, избегать массовых скоплений людей и конфликтных ситуаций. Главное — сохранять внутреннее спокойствие и соблюдать правила безопасности", - рассказала астролог.
Кроме того, как пояснила Ксения Базиленко, мы окажемся под влиянием тауквадрата — сложной астрологической конфигурации, в которой участвуют Юпитер, Сатурн и Меркурий.
"В такие моменты нам будет трудно понимать друг друга, принимать правильные решения и разобраться в том, чего мы на самом деле хотим. На фоне повышенной суеты и сомнительных решений возрастает риск ошибок, особенно если нам предстоит работать с документами или решать важные вопросы. В такие моменты разум отойдет на второй план, а эмоции могут помешать четкому восприятию ситуации", - считает астролог.
Венера же создаст два противоположных аспекта.
"Квадрат с Ураном принесет финансовую нестабильность, что скажется на курсе валют и стоимости крупных покупок. В этот период не стоит делать поспешных покупок или заключать крупные сделки, так как риски велики. Однако Венера также образует благоприятный аспект с Юпитером, что напоминает нам о важности созидательных действий. Это время, когда помощь другим, забота о себе и благотворительность могут стать источником радости и гармонии. В этот период, если мы будем фокусироваться на позитивных действиях и поддержке окружающих, мы сможем пережить сложные моменты с минимальными потерями", - пояснила Ксения Базиленко.
Эта неделя, по словам астролога, будет сложной, но многое зависит от того, как мы будем действовать. Если мы сможем сохранить спокойствие, избегать чрезмерной суеты и направить усилия на созидание, мы сможем пройти через этот напряженный этап и сохранить внутренний баланс.
ОВНЫ
Эта неделя прекрасно подходит для того, чтобы сосредоточиться на саморазвитии и вложении в свои внутренние ресурсы. Это время для обучения и осознания новых возможностей, но важно избегать конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть на ровном месте. Будьте внимательны на дорогах, не торопитесь, чтобы избежать неприятностей.
В отношениях, особенно в любовных, лучше воздержаться от новых знакомств и важных встреч, особенно в середине недели. Уделите больше времени своим детям и близким друзьям – их поддержка и теплое общение принесут радость и вдохновение.
ТЕЛЬЦЫ
На этой неделе перед вами встанут важные вопросы, связанные с дальними поездками, работой с иностранцами или финансовыми вложениями. Но звезды советуют воздержаться от принятия поспешных решений, поскольку результаты могут быть неожиданными и непредсказуемыми. Не стоит начинать ничего нового – лучше завершайте уже начатые дела. Спокойствие и гармония станут вашими лучшими союзниками в эти дни.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя обещает быть насыщенной и динамичной, но может принести некоторую путаницу в мыслях и действиях. Ваш график будет переполнен делами, однако важно не принимать поспешных решений и избегать излишнего риска. Сейчас вы можете ощущать внутреннюю неопределенность и трудности в расстановке приоритетов. Постарайтесь замедлиться, больше времени проводите на природе и в спокойной обстановке – это поможет восстановить баланс и сохранить энергию.
РАКИ
Ваше главное оружие этой недели – дипломатия. Конфликтные ситуации могут возникать на каждом шагу, но лучше реагировать на них спокойно и не поддаваться эмоциям. Возможны закулисные интриги и напряженные моменты в коллективе, которые могут вас выбить из равновесия. Постарайтесь не обращать внимания на негатив и сохраняйте внутреннюю гармонию. Если вы сосредоточитесь на собственном спокойствии, то сможете пройти эту неделю в хорошем настроении и самочувствии.
ЛЬВЫ
На этой неделе ретроградный Марс в вашем знаке ставит особый акцент на управление эмоциями. Ваше спокойствие станет ключевым фактором не только для вас, но и для вашего окружения. Старайтесь избегать гнева и необдуманных поступков, которые могут привести к неприятным последствиям. Хотя обстоятельства могут подталкивать вас к раздражению – ведь дела будут притормаживаться, а обязательства могут оставаться невыполненными, – лучше закрыть на это глаза и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Используйте это время для самоанализа и работы над собой.
ДЕВЫ
На этой неделе вы можете оказаться в состоянии легкой иллюзии, что нетипично для вашего знака. Важно не доверять незнакомым людям и перепроверять любую информацию, особенно в деловой сфере. Избегайте риска в финансовых делах, чтобы не допустить серьезных ошибок. Несмотря на возможные трудности, к концу недели вы сможете добиться положительных финансовых результатов благодаря вашей внимательности и методичности.
ВЕСЫ
Неделя может принести много домашней суеты и вызвать напряжение в отношениях с близкими. Особенно в начале недели вы можете почувствовать эмоциональное перенапряжение. Постарайтесь сосредоточиться на делах, которые наполняют вас позитивной энергией, и не поддавайтесь внешним раздражителям. Важные домашние дела, такие как ремонт или сделки с недвижимостью, лучше отложить на следующий месяц. Сейчас посвятите время любимым и детям – это поможет обрести гармонию.
СКОРПИОНЫ
В течение этой недели вокруг вас будет царить суета – встречи, мелкие дела и поездки станут основными событиями. Однако будьте особенно внимательны на дорогах и избегайте конфликтов. Финансовая сфера потребует вашего пристального внимания: есть риск стать жертвой мошенников или допустить ошибки при крупных покупках и вложениях.
Найдите время для восстановления внутреннего ресурса – прогулки на природе и спокойное времяпрепровождение помогут вам восстановить силы и поддерживать баланс.
СТРЕЛЬЦЫ
Эта неделя подойдет для того, чтобы спокойно завершить начатые дела. Однако вам может мешать внутренняя суетливость и рассеянность, что затруднит принятие четких решений или достижения договоренностей. Будьте особенно внимательны в дороге и во время дальних путешествий, а также избегайте крупных конфликтов. Встретьтесь с людьми, которые вдохновляют вас и дарят радость – это поможет вам оставаться в гармонии.
КОЗЕРОГИ
На этой неделе уделите максимум времени себе – это прекрасный период для самоанализа и личностного развития. Финансовая сфера будет нестабильной: возможны как неожиданные доходы, так и большие расходы, поэтому будьте осторожны с деньгами. Вы можете получить важную информацию или узнать о чем-то, что ранее было скрыто от вас. Возможно беспокойство, связанное с детьми, или раздражение в общении с окружающими.
Проведите больше времени в уединении – это поможет вам восстановить внутренний баланс.
ВОДОЛЕИ
Неделя потребует от вас работы с собственной раздражительностью, чтобы избежать ошибок и конфликтов. Отложите косметологические процедуры на более спокойное время и сосредоточьтесь на том, что приносит удовольствие и радость. Финансовые вопросы могут стать причиной напряжения, поэтому проявляйте экономность. Обратите внимание на свое внутреннее состояние, занимайтесь йогой или медитацией – это поможет восстановить гармонию.
РЫБЫ
Старайтесь спокойно двигаться вперед в уже начатых делах, уделяя больше времени друзьям, которые смогут зарядить вас энергией. Вы можете ощущать внутреннее напряжение и раздражительность, поэтому найдите время для любимых увлечений или занятий, которые приносят удовлетворение. Если почувствуете усталость, позвольте себе немного уединения. Берегите здоровье – напряжение этой недели может на него повлиять.