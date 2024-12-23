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"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Киев  •  УНН

 • 1410 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура.

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его правая рука в налоговой - и.о. заместителя председателя ГНС Украины Евгений Сокур действовали незаконно не только в отношении компании "Укртатнафта", но и в отношении других компаний. Об этом в интервью УНН рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области Ирина Зленко.

Контекст

Против Сокура расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

"Они вместе с Гетманцевым поиздевались не только над "Укртатнафтой", есть еще по крайней мере несколько примеров. Сейчас практически все их преступные действия отменены в судебных инстанциях разных уровней. Бизнес несет из-за этих "прихвостней" колоссальные потери. А бюджет Украины не получает миллионы налогов. Во время широкомасштабного вторжения это называется мародерство, а те, кто таким образом доводят страну, - мародерами. Они должны ответить за вред, который наносят и бизнесу, и государству в целом", - подчеркнула Ирина Зленко.

Она также отметила, что сейчас именно Гетманцев руководит Государственной налоговой службой Украины.

"Как я уже говорила, Гетманцев, а не (и.о. главы ГНС - ред.) Татьяна Кириенко, руководит налоговой. У меня даже есть видеодоказательства, что он проводит селекторные совещания. Я на этих совещаниях присутствовала лично. И он вел себя настолько паскудно с налоговиками, что меня это просто, как налоговика, оскорбляло", - отметила Ирина Зленко.

Добавим

Как рассказала экс-глава налоговой Хмельницкой области Ирина Зленко, Гетманцев с помощью своего бывшего помощника, а сейчас и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой службе, которые могли бы отказаться выполнять преступные приказы.

Напомним

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет, был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже выяснилось, что Сокур проживает с Алиной Лебедевой. Как указано в системе Youcontrol, Алина Лебедева зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности  - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах. Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года. За чуть более чем год работы во время полномасштабной войны дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что на свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика в самом сердце столицы - в бизнес-центре "Леонардо".

По словам главы Движения #ЅаѵеФОП Сергея Доротича, сногсшибательный успех сожительницы Сокура может быть связан с другим очень интересным аспектом - легализацией средств с помощью ее бизнеса.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика