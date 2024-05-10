Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії

Проти ставленика і правої руки голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева - виконуючого обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгенія Сокура відкрите кримінальне провадження за перешкоджання виконанню мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва і постачання пального для потреб армії. Про це УНН стало відомо із рішення Верховного суду України.

У постанові суду, зокрема, вказано, що 4 листопада 2022 року було відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура ймовірно спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

Варто зазначити, що кримінальне провадження проти Сокура також згадується в рішенні Полтавського окружного адміністративного суду від 9 січня 2024 року. Зокрема, суд долучив до матеріалів справи копію листа Офісу генерального прокурора від 9 листопада 2022 року, яким підтверджено що проти Сокура було відкрите кримінальне провадження.

Справа проти в.о. заступника голови ДПС була відкрита через два однакових розпорядження від 26 жовтня 2022 року виданих Сокуром, якими ПАТ "Укртатнафта" була позбавлена ліцензії. Документи мали ідентичний номер і дату, але підстави для анулювання ліцензії були вказані різні. В одній - відмова компанії нібито без законних підстав у допуску податківців до проведення перевірки. У другій - несплата чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії.

При цьому на сайті податкової опубліковане лише одне розпорядження Сокура, яке стосується податкової перевірки.

Компанія оскаржила рішення в.о. заступника голови податкової у судовому порядку. Під час засідань представник Сокура стверджував, що друге розпорядження було помилковим. А те, що видане на підставі недопуску податківців на підприємство - законне.

Проте суди першої, апеляційної і касаційної інстанцій визнали, що направлення податкової перевірки було з порушеннями, а отже "Укртатнафта" мала повне право не допустити представників ДПС на свою територію.

В результаті були визнані протиправними й розпорядження Державної податкової служби України про анулювання ліцензії "Укртатнафти" на виробництво пального, терміном дії з 01.07.2019 по 01.07.2024. ДПС зобовʼязали їх скасувати.

Крім того, податкова повинна видалити з Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним відомості щодо анулювання ліцензії на виробництво пального та відновити інформацію про дію ліцензії "Укртатнафти".

Варто зазначити, що у 2022 році нафтопереробний завод ПАТ "Укртатнафта" був одним із найбільших постачальників пального для армії. Ставка Верховного Головнокомандувача навіть вирішила 5 листопада 2022 року націоналізувати підприємство як стратегічне.

"Сьогодні було оголошене рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було проголошене на Ставці Верховного головнокомандувача.

П’ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу… Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, роботи на відновлення нашої інфраструктури — комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління", - заявив Президент України Володимир Зеленський.

Відразу виникає запитання, хіба в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур не розумів, що під час війни зупинка стратегічно важливого підприємства – це зрада інтересів держави?

Ці його дії – це недостатність досвіду у 29-річного колишнього помічника Гетманцева? Що тоді він робить на такій посаді?

Чи він шкодив державі за чиїмись вказівками? Тут, до речі, не можна не згадати бекграунд його колишнього шефа, а нині, як стверджують ЗМІ, тіньового куратора податкової Данила Гетманцева. Адже він 8 років працював помічником державного зрадника і агента ФСБ Володимира Сівковича, який нині переховується в росії.

Того самого Гетманцева, через якого росіяни точно знали, де в Україні знаходяться найбільші запаси пального і точково нищили їх. Адже саме він пролобіював встановлення електронних датчиків наявності пального в бочках, які в режимі реального часу передавали інформацію і до даних яких терористи могли отримати доступ.

Додамо

Після того, як правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Сокура, на нього нібито скоїли замах 17 серпня 2023 року. Раніше ми розповідали, що до справи про "замах" є багато запитань й складається враження, що це було не замовлення, а швидше інсценування. Адже інформація про те, що правоохоронці попередили замах на в.о. заступника голови податкової служби відволікла увагу суспільства від кримінальної справи проти нього.

Тоді соцмережі не повірили у цей злочин, користувачі припускали, що замах був планом Гетманцева і Сокура. Крім того, у дописах також ставили запитання про те, як 29-річній на той час Сокур не маючи досвіду зайняв таку посаду.

Варто зазначити, УНН звернувся із журналістським запитом до Офісу генерального прокурора щодо справи проти Сокура.

Нагадаємо

Сокур працює в.о. заступника Державної податкової служби України з травня 2022 року. Представники бізнесу та експерти вважають його людиною Гетманцева. На сайті податкової досі відсутнє навіть його фото, не кажучи вже про трудову біографію.

До призначення на посаду в.о. заступника ДПС Сокур ані дня не працював у податковій. Він проходив відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу ДПС, але не пройшов, адже 18 квітня 2022 року переможницею оголосили Марину Баряхтар, яка, за даними "Грошей", уже за три дні відмовилася обійняти посаду. Переможцем було оголошено Сокура. А вже 7 травня він став в.о. заступника голови Державної податкової служби.

За даними журналістів Сокур у 2022 році отримав податкову амністію на понад 2,5 мільйони гривень. Це означає, що раніше він їх від податкової приховав.

Трудовий шлях Сокура переплетений з компаніями та організаціями Гетманцева. За даними системи YouControl, він досі пов'язаний з ГО "Асоціація податкових радників" та ГО "ТАКСАКАДЕМІ". Першу свого часу очолював Гетманцев. Окрім того, до складу Громадської ради при ДПС входить представник ГО "Асоціація податкових радників" Віталій Оджиковський.

Одним з засновників "Таксакадемі" також є Данило Гетманцев. Крім того, у 2018 році Сокур працював у юридичній компанії "Юрімекс", кінцевим бенефіціаром якої також був Гетманцев. Ну і не слід забувати, що раніше Сокур працював помічником народного депутата Гетманцева.