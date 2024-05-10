Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против ставленника и правой руки председателя налогового комитета Рады Даниила Гетманцева - исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура открыто уголовное производство за препятствование выполнению мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке топлива для нужд армии. Об этом УНН стало известно из решения Верховного суда Украины.

В постановлении суда, в частности, указано, что 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура вероятно повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Стоит отметить, что уголовное производство против Сокура также упоминается в решении Полтавского окружного административного суда от 9 января 2024 года. В частности, суд приобщил к материалам дела копию письма Офиса генерального прокурора от 9 ноября 2022 года, которым подтверждено, что против Сокура было открыто уголовное производство.

Дело против и.о. заместителя председателя ГНС было открыто из-за двух одинаковых распоряжений от 26 октября 2022 года, выданных Сокуром, которыми ПАО "Укртатнафта" была лишена лицензии. Документы имели идентичный номер и дату, но основания для аннулирования лицензии были указаны разные. В одной - отказ компании якобы без законных оснований в допуске налоговиков к проведению проверки. Во второй - неуплата очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента приостановления лицензии.

При этом на сайте налоговой опубликовано лишь одно распоряжение Сокура, которое касается налоговой проверки.

Компания обжаловала решение и.о. заместителя главы налоговой в судебном порядке. Во время заседаний представитель Сокура утверждал, что второе распоряжение было ошибочным. А то, что выдано на основании недопуска налоговиков на предприятие - законное.

Однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали, что направление налоговой проверки было с нарушениями, а значит "Укртатнафта" имела полное право не допустить представителей ГНС на свою территорию.

В результате были признаны противоправными и распоряжения Государственной налоговой службы Украины об аннулировании лицензии "Укртатнафты" на производство топлива, сроком действия с 01.07.2019 по 01.07.2024. ГНС обязали их отменить.

Кроме того, налоговая должна удалить из Единого государственного реестра субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на право производства, хранения, оптовой и розничной торговли горючим, и мест производства, хранения, оптовой и розничной торговли горючим сведения об аннулировании лицензии на производство горючего и восстановить информацию о действии лицензии "Укртатнафты".

Стоит отметить, что в 2022 году нефтеперерабатывающий завод ПАО "Укртатнафта" был одним из крупнейших поставщиков топлива для армии. Ставка Верховного Главнокомандующего даже решила 5 ноября 2022 года национализировать предприятие как стратегическое.

"Сегодня было объявлено решение по некоторым украинским предприятиям. Это решение продиктовано военной необходимостью и было провозглашено на Ставке Верховного главнокомандующего.

Пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени... Это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работы на восстановление нашей инфраструктуры - комплексная задача, которую можно выполнить только через систему военно-государственного управления", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Сразу возникает вопрос, разве и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур не понимал, что во время войны остановка стратегически важного предприятия - это предательство интересов государства?

Эти его действия - это недостаточность опыта у 29-летнего бывшего помощника Гетманцева? Что тогда он делает на такой должности?

Или он вредил государству по чьим-то указаниям? Здесь, кстати, нельзя не вспомнить бэкграунд его бывшего шефа, а ныне, как утверждают СМИ, теневого куратора налоговой Даниила Гетманцева. Ведь он 8 лет работал помощником государственного изменника и агента ФСБ Владимира Сивковича, который сейчас скрывается в России.

Того самого Гетманцева, через которого россияне точно знали, где в Украине находятся самые большие запасы топлива и точечно уничтожали их. Ведь именно он пролоббировал установку электронных датчиков наличия топлива в бочках, которые в режиме реального времени передавали информацию и к данным которых террористы могли получить доступ.

Добавим

После того, как правоохранители открыли уголовное производство против Сокура, на него якобы совершили покушение 17 августа 2023 года. Ранее мы рассказывали, что к делу о "покушении" есть много вопросов и создается впечатление, что это был не заказ, а скорее инсценировка. Ведь информация о том, что правоохранители предупредили покушение на и.о. заместителя председателя налоговой службы отвлекла внимание общества от уголовного дела против него.

Тогда соцсети не поверили в это преступление, пользователи предполагали, что покушение было планом Гетманцева и Сокура. Кроме того, в сообщениях также задавали вопрос о том, как 29-летний в то время Сокур не имея опыта занял такую должность.

Стоит отметить, УНН обратился с журналистским запросом в Офис генерального прокурора по делу против Сокура.

Напомним,

Сокур работает и.о. заместителя Государственной налоговой службы Украины с мая 2022 года. Представители бизнеса и эксперты считают его человеком Гетманцева. На сайте налоговой до сих пор отсутствует даже его фото, не говоря уже о трудовой биографии.

До назначения на должность и.о. заместителя ГНС Сокур ни дня не работал в налоговой. Он проходил отбор на должность главы департамента экономического анализа ГНС, но не прошел, ведь 18 апреля 2022 года победительницей объявили Марину Баряхтар, которая, по данным "Грошей", уже через три дня отказалась занять должность. Победителем был объявлен Сокур. А уже 7 мая он стал и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы.

По данным журналистов Сокур в 2022 году получил налоговую амнистию на более 2,5 миллиона гривен. Это означает, что ранее он их от налоговой скрыл.

Трудовой путь Сокура переплетен с компаниями и организациями Гетманцева. По данным системы YouControl, он до сих пор связан с ОО "Ассоциация налоговых советников" и ОО "ТАКСАКАДЕМИ". Первую в свое время возглавлял Гетманцев. Кроме того, в состав Общественного совета при ГНС входит представитель ОО "Ассоциация налоговых советников" Виталий Оджиковский.

Одним из основателей "Таксакадеми" также является Даниил Гетманцев. Кроме того, в 2018 году Сокур работал в юридической компании "Юримекс", конечным бенефициаром которой также был Гетманцев. Ну и не следует забывать, что ранее Сокур работал помощником народного депутата Гетманцева.