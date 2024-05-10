Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  28242 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  117020 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  124837 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  126794 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  146635 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128497 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132002 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121753 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167840 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150636 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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Публикации

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  290436 просмотра

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Открыто уголовное дело против и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Сокура за препятствование поставке топлива для армии во время войны.

политика •   •  32033 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы

Порноактриса Сторми Дэниелс стояла на своем во время перекрестного допроса адвокатов Трампа, поддерживая свою версию о вероятных сексуальных отношениях с бывшим президентом, несмотря на обвинения во лжи и жадности.

Новости Мира •   •  7030 просмотра
Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, чем производители подделок набивают сигареты.

Здоровье •   •  28242 просмотра
Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни

Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни, заботиться о безопасности, следить за сообщениями о воздушной тревоге и немедленно следовать в укрытие.

Общество •   •  9675 просмотра
Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни

Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, попав в частные жилые кварталы и вызвав пожары, повредив дома и ранив 72-летнюю женщину и 11-летнюю девочку.

Война •   •  12531 просмотра
Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение

Строительство магистрального водопровода в Никопольском районе завершено примерно на 90%, но постоянные вражеские обстрелы мешают определить точную дату завершения работ.

Общество •   •  12797 просмотра
Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение

ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

За последний месяц российские войска значительно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины, вероятно, с целью закрепления позиций до прибытия западной военной помощи украинским войскам.

Война •   •  13497 просмотра
ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, делает звонки, призывая доноров посетить благотворительные мероприятия Трампа в Нью-Йорке, что свидетельствует о его участии в президентской кампании Трампа в 2024 году.

Новости Мира •   •  11009 просмотра
Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters

Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

Министерство энергетики обсуждает возможность повышения тарифов на электроэнергию для обеспечения средств на подготовку к следующему отопительному сезону, поскольку прогнозируется значительный дефицит из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Экономика •   •  11407 просмотра
Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Была осуществлена попытка силового захвата ключевого логистического узла зернового экспорта Украины - терминала "Олимпикс", к которой причастен гражданин россии Важа Джаши. Редакция проанализировала, что стало предпосылкой событий, которые разворачиваются в Одессе.

Экономика •   •  65043 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы