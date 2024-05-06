Що не так із замахом на в.о. заступника голови ДПС України

У той час, коли найкращі сини та доньки України боронять державу від російських окупантів, дехто з представників нинішньої влади, як голодний кліщ посеред весни, всіма силами чіпляються за чиновницьке крісло. Сьогодні йдеться про виконуючого обовʼязки заступника голови Державної податкової служби Євгенія Сокура, на якого у серпні минулого року нібито було скоєно замах. Минуло вісім місяців з того часу і справу щодо підозрюваних слідство передало на розгляд суду, перше засідання з розгляду по суті призначене на 25 травня. УНН вирішив розібратися, що ж насправді трапилося 17 серпня 2023 року.

Отже, в четвер (17.08.2023) близько 8:00 Сокур вийшов з підʼїзду будинку, у якому мешкає, і через дитячий майданчик вирушив до службового авто, яке чекало його на стоянці поблизу аби відвезти на роботу. Коли він зайшов на дитячий майданчик, в його бік почали рухатись двоє чоловіків, один із них тримав у руках спортивну сумку, у якій лежали дві біти.

У той момент, коли чоловіки пішли в бік Сокура, до них підбігли правоохоронці й поклали їх "обличчям в підлогу", тобто відбулося затримання і запобігання замаху. Слідчі відразу обшукали автомобіль, на якому нібито приїхали чоловіки, і знайшли там фото Сокура, роздруковане на листку А4 і таке ж фото його автомобіля.

Як стверджує поліція, 17 серпня 2023 року були затримані двоє чоловіків, які начебто хотіли нанести тяжкі тілесні ушкодження Сокуру. З собою у них були дві бити, а фото Євгенія Сокура та його автомобіля, на думку правоохоронців, прямо натякали на замовний характер замаху. Ніби все і зрозуміло, але детальніше вивчення ситуації породжує дуже багато запитань.

Перше запитання стосується часу і місця, яке вибрали обвинувачені для втілення свого задуму – дитячий майданчик на території ЖК. Майданчик знаходиться між багатоповерхівками й школою, тому навіть ввечері там достатньо людно, не кажучи вже про 8 ранку четверга, коли й був "замах". Таке місце і час для того, щоб бітами побити людину, могли обрати або ті, хто хоче надовго сісти за ґрати, або ті, хто не планував нічого робити, а їхнім завданням було лише прийти на визначене місце.

Як повідомляла пресслужба Нацполіції, підозрюваних затримали, коли вони готувались напасти на Сокура. "Поліцейські змогли запобігти нападу саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими бітами вже направлялись у бік чоловіка, коли той виходив з під’їзду свого будинку", - йшлося у повідомленні.

Тому друге запитання виникає після перегляду фото затримання горе-нападників. Під час свого "нападу" вони навіть не дістали біти зі своєї сумки. Тобто, вони йшли в бік Сокура просто із сумкою в руках. Хіба побачивши свою "жертву" вони не повинні були дістати знаряддя аби втілити свій план? Чи вони планували підійти та попросити його зачекати?

Третє запитання полягає в тому, як правоохоронці так вчасно втрутилися і запобігли нападу на Євгенія Сокура? Хто міг знати про підготовку до злочину, окрім самих нападників і ймовірного замовника, адже мова йде навіть не про придбання зброї чи вибухівки, яке ймовірно у воєнний час можна було б відстежити?

Четверте запитання стосується знайдених під час обшуку в нібито їхньому автомобілі фото Сокура та його автівки. По-перше, хто в наш час користується роздруківками? По-друге, за даними УНН, вже вісім місяців немає результатів експертизи, яка б повідомила чи були на папері відбитки пальців підозрюваних чи когось іншого. Ну і по-третє, хто міг замовити напад на Сокура та ще й такий, щоб з нього волосинка не впала? До останнього ми ще повернемось…

За даними УНН Сокур розповів поліції, що впізнав своїх нападників, адже бачив їх, коли відвідував один зі столичних супермаркетів. За його словами, вони навіть не дивилися в його бік, а зайшли в магазин. При цьому жодних доказів його слів, наприклад, відеозаписів з камер в магазині, в справі немає. Ви теж запам’ятовуєте всіх, хто заходить до супермаркетів?

Тому логічно виникає й пʼяте запитання: як Сокур, відвідуючи великий столичний супермаркет в неділю об 11 годині ранку, міг запамʼятати двох чоловіків, які начебто заходили до магазину та впізнати в них своїх нападників? Тут, до речі, варто зазначити, що адвокат підозрюваних Тетяна Охрімчук подала заяву про злочин Євгенія Сокура, який, на її думку, надав слідству неправдиві покази. Адвокат повідомила, що насправді під час допиту і впізнання він неправильно описав її підзахисних.

Не менше запитань і до того, як так збіглося, що головні свідки у справі ймовірно родичі – консьєржка будинку, у якому проживає Сокур, і жінка, яка здала обвинуваченим в оренду квартиру. За даними джерел УНН, знайомих зі справою, обидві жінки мають одне й те ж прізвище і зареєстровані за однією адресою, різняться лише номери квартир – один номер 58, другий - 68. При цьому консьєржка поливала квіти в момент "замаху", а її ймовірна родичка повідомила, що під час зустрічі з орендарями бачила у них багато грошей. Дивний збіг, чи не так? Чи можливо Сокур знав, що родичка умовної "тьоті Галі", яку він бачить щодня, здає в оренду квартири?

З власних джерел у правоохоронних органах УНН стало також відомо, що за два тижні до нападу було відкрите інше кримінальне провадження, у якому фігурували Артем Агєєнко та Ігор Воробйов, які пізніше стали обвинуваченими у замаху на Сокура. Справа стосувалась торгівлі наркотиками та прекурсорами й дозволила правоохоронцям легалізувати спостереження за чоловіками. Статусу підозрюваних вони по ній так і не отримали. Проте негласні слідчо-розшукові дії ймовірно дозволили поліції розслідувати замах на Сокура у вигідному для нього руслі.

Якщо скласти до купи усі прогалини і запитання, які виникають після вивчення подій 17 серпня 2023 року складається враження, що це насправді був самозамах або ж інсценування спроби нападу.

Для чого комусь самому на себе організовувати замах запитаєте ви. Для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно повернутися назад, у червень 2023 року. Адже саме тоді журналісти зацікавились персоною Євгенія Сокура і дізналися, що проти в.о. заступника голови ДПС відкрите кримінальне провадження за перевищення службових повноважень. Тоді журналісти також вчергове нагадали, що Сокур – це протеже голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева.

Воно й не дивно, адже про замах на свого колишнього помічника Євгенія Сокура першим повідомив саме Данило Гетманцев – 18 серпня о 8:01, що теж викликає низку запитань. Ба більше, з його ж слів, дізнався він про те що відбулося чи не в перші хвилини після нападу і мовчав, бо так просили в поліції. Ага, ви ж теж телефонуєте колишньому босу, коли вам щось загрожує?

Глава МВС Ігор Клименко підтвердив інформацію щодо замаху на Сокура об 11:37 18 серпня.

А офіційне повідомлення пресслужби Національної поліції було опубліковане о 12:35 18 серпня.

Як Гетманцев, так і голова Нацполіції Іван Вигівський повідомляли, що затримані дають покази щодо замовників замаху. "Хто саме замовив його — зараз встановлюємо, але вже деяка інформація у нас є", - розповідав Вигівський. Проте минуло 8 місяців, а замовник так і не встановлений, а передана до суду справа стосується виключно Агєєнка і Воробйова.

У те, що на Сокура був скоєний замах не повірили навіть користувачі соцмереж. У коментарях до повідомлення дехто навіть озвучував теорію, що замовником замаху був Гетманцев, який хотів посилити свій вплив на податкову.

Уся ця ситуація з замахом виглядає так, ніби Гетманцев зрозумів, що під його правою рукою в податковій сильно захиталось крісло і навряд Сокур втримає рівновагу без сторонньої підтримки, а тому нардеп вирішив йому допомогти яскравим кроком, який би перекреслив всі звинувачення в публічному полі й відвів би погляди від кримінального провадження проти в.о. заступника голови ДПС. Адже саме Гетманцев практично за руку завів свого помічника в податкову й організував все так, що 29-річний Євгеній Сокур, не маючи досвіду роботи в структурі, одразу отримав одну з найвищих посад. Ймовірно саме на підтримку свого протеже Гетманцев навіть написав законопроєкт, яким запропонував призначати керівника і заступників ДПС без проведення конкурсу. А пам’ятаєте як під час Революції Гідності українці боролись в тому числі проти кумівства і за відкриті конкурси на посади?

Отже, після того, як Сокуром зацікавилися правоохоронці та журналісти, потрібно було терміново щось робити, адже втрачати таку вірну пташку в податковій Гетманцеву ну зовсім не хотілося. Чим можна загасити інформаційне полум’я? Замах – супер варіант. Однак через терміновість реалізації ідеї у справі виникла низка прогалин.

Зацікавленість голови податкового комітету Ради в цій справі підтверджують і джерела УНН в Соломʼянському райсуді Києва. Судді, які розглядали її на етапі досудового слідства, неодноразово скаржились на тиск з боку "ексшефа" Сокура з вимогою не відпускати з-під варти підозрюваних. Проте, як завжди це буває, скарги померли на рівні особистих розмов. Ймовірно і Сокур, і його впливовий куратор бояться, що правда про їхній план випливе.

А план дійсно спрацював, усі відразу забули про те, що Сокур фігурує в кримінальному провадженні, відкритому через його професійну діяльність, і перемкнулись на "смакування" подробиць замаху. Проте й ця увага була нетривалою й наразі обвинувачених судять по-тихому. Адже головне, як кажуть, не вийти самому на себе…

УНН обовʼязково зʼясує, що сталося із кримінальним провадженням, відкритим проти Євгенія Сокура. Далі буде…