Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

В то время, когда лучшие сыновья и дочери Украины защищают государство от российских оккупантов, некоторые представители нынешней власти, как голодный клещ посреди весны, всеми силами цепляются за чиновничье кресло. Сегодня речь идет об исполняющем обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгении Сокуре, на которого в августе прошлого года якобы было совершено покушение. Прошло восемь месяцев с тех пор и дело в отношении подозреваемых следствие передало на рассмотрение суда, первое заседание по рассмотрению по существу назначено на 25 мая. УНН решил разобраться, что же на самом деле случилось 17 августа 2023 года.

Итак, в четверг (17.08.2023) около 8:00 Сокур вышел из подъезда дома, в котором живет, и через детскую площадку отправился к служебному авто, которое ждало его на стоянке поблизости, чтобы отвезти на работу. Когда он зашел на детскую площадку, в его сторону начали двигаться двое мужчин, один из них держал в руках спортивную сумку, в которой лежали две биты.

В тот момент, когда мужчины пошли в сторону Сокура, к ним подбежали правоохранители и положили их "лицом в пол", то есть произошло задержание и предотвращение покушения. Следователи сразу обыскали автомобиль, на котором якобы приехали мужчины, и нашли там фото Сокура, распечатанное на листе А4 и такое же фото его автомобиля.

Как утверждает полиция, 17 августа 2023 года были задержаны двое мужчин, которые якобы хотели нанести тяжкие телесные повреждения Сокуру. С собой у них были две биты, а фото Евгения Сокура и его автомобиля, по мнению правоохранителей, прямо намекали на заказной характер покушения. Вроде бы все и понятно, но более детальное изучение ситуации порождает очень много вопросов.

Первый вопрос касается времени и места, которое выбрали обвиняемые для воплощения своего замысла - детская площадка на территории ЖК. Площадка находится между многоэтажками и школой, поэтому даже вечером там достаточно людно, не говоря уже о 8 утра четверга, когда и было "покушение". Такое место и время для того, чтобы битами избить человека, могли выбрать либо те, кто хочет надолго сесть за решетку, либо те, кто не планировал ничего делать, а их задачей было лишь прийти на определенное место.

Как сообщала пресс-служба Нацполиции, подозреваемых задержали, когда они готовились напасть на Сокура. "Полицейские смогли предотвратить нападение именно в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону мужчины, когда тот выходил из подъезда своего дома", - говорилось в сообщении.

Поэтому второй вопрос возникает после просмотра фото задержания горе-нападавших. Во время своего "нападения" они даже не достали биты из своей сумки. То есть, они шли в сторону Сокура просто с сумкой в руках. Разве увидев свою "жертву" они не должны были достать орудие чтобы воплотить свой план? Или они планировали подойти и попросить его подождать?

Третий вопрос заключается в том, как правоохранители так вовремя вмешались и предотвратили нападение на Евгения Сокура? Кто мог знать о подготовке к преступлению, кроме самих нападавших и вероятного заказчика, ведь речь идет даже не о приобретении оружия или взрывчатки, которое вероятно в военное время можно было бы отследить?

Четвертый вопрос касается найденных во время обыска в якобы их автомобиле фото Сокура и его машины. Во-первых, кто в наше время пользуется распечатками? Во-вторых, по данным УНН, уже восемь месяцев нет результатов экспертизы, которая бы сообщила были ли на бумаге отпечатки пальцев подозреваемых или кого-то другого. Ну и в-третьих, кто мог заказать нападение на Сокура да еще и такое, чтобы с него волосок не упал? К последнему мы еще вернемся..

По данным УНН Сокур рассказал полиции, что узнал своих нападавших, ведь видел их, когда посещал один из столичных супермаркетов. По его словам, они даже не смотрели в его сторону, а зашли в магазин. При этом никаких доказательств его слов, например, видеозаписей с камер в магазине, в деле нет. Вы тоже запоминаете всех, кто заходит в супермаркеты?

Поэтому логично возникает и пятый вопрос: как Сокур, посещая большой столичный супермаркет в воскресенье в 11 часов утра, мог запомнить двух мужчин, которые якобы заходили в магазин и узнать в них своих нападавших? Здесь, кстати, стоит отметить, что адвокат подозреваемых Татьяна Охримчук подала заявление о преступлении Евгения Сокура, который, по ее мнению, дал следствию ложные показания. Адвокат сообщила, что на самом деле во время допроса и опознания он неправильно описал ее подзащитных.

Не меньше вопросов и к тому, как так совпало, что главные свидетели по делу вероятно родственники - консьержка дома, в котором проживает Сокур, и женщина, которая сдала обвиняемым в аренду квартиру. По данным источников УНН, знакомых с делом, обе женщины имеют одну и ту же фамилию и зарегистрированы по одному адресу, различаются лишь номера квартир - одна номер 58, вторая - 68. При этом консьержка поливала цветы в момент "покушения", а ее вероятная родственница сообщила, что во время встречи с арендаторами видела у них много денег. Странное совпадение, не так ли? Возможно Сокур знал, что родственница условной "тети Гали", которую он видит каждый день, сдает в аренду квартиры?

Из собственных источников в правоохранительных органах УНН стало также известно, что за две недели до нападения было открыто другое уголовное производство, в котором фигурировали Артем Агеенко и Игорь Воробьев, которые позже стали обвиняемыми в покушении на Сокура. Дело касалось торговли наркотиками и прекурсорами и позволило правоохранителям легализовать наблюдение за мужчинами. Статуса подозреваемых они по нему так и не получили. Однако негласные следственно-розыскные действия вероятно позволили полиции расследовать покушение на Сокура в выгодном для него русле.

Если сложить воедино все пробелы и вопросы, которые возникают после изучения событий 17 августа 2023 года складывается впечатление, что это на самом деле было самопокушение или инсценировка попытки нападения.

Для чего кому-то самому на себя организовывать покушение спросите вы. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться назад, в июнь 2023 года. Ведь именно тогда журналисты заинтересовались персоной Евгения Сокура и узнали, что против и.о. заместителя председателя ГНС открыто уголовное производство за превышение служебных полномочий. Тогда журналисты также в очередной раз напомнили, что Сокур - это протеже главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева.

Оно и неудивительно, ведь о покушении на своего бывшего помощника Евгения Сокура первым сообщил именно Даниил Гетманцев - 18 августа в 8:01, что тоже вызывает ряд вопросов. Более того, с его же слов, узнал он о том, что произошло чуть ли не в первые минуты после нападения и молчал, потому что так просили в полиции. Ага, вы же тоже звоните бывшему боссу, когда вам что-то угрожает?

Глава МВД Игорь Клименко подтвердил информацию о покушении на Сокура в 11:37 18 августа.

А официальное сообщение пресс-службы Национальной полиции было опубликовано в 12:35 18 августа.

Как Гетманцев, так и глава Нацполиции Иван Выговский сообщали, что задержанные дают показания относительно заказчиков покушения. "Кто именно заказал его - сейчас устанавливаем, но уже некоторая информация у нас есть", - рассказывал Выговский. Однако прошло 8 месяцев, а заказчик так и не установлен, а переданное в суд дело касается исключительно Агеенко и Воробьева.

В то, что на Сокура было совершено покушение не поверили даже пользователи соцсетей. В комментариях к сообщению некоторые даже озвучивали теорию, что заказчиком покушения был Гетманцев, который хотел усилить свое влияние на налоговую.

Вся эта ситуация с покушением выглядит так, будто Гетманцев понял, что под его правой рукой в налоговой сильно зашаталось кресло и вряд ли Сокур удержит равновесие без посторонней поддержки, а потому нардеп решил ему помочь ярким шагом, который бы перечеркнул все обвинения в публичном поле и отвел бы взгляды от уголовного производства против и.о. заместителя председателя ГНС. Ведь именно Гетманцев практически за руку завел своего помощника в налоговую и организовал все так, что 29-летний Евгений Сокур, не имея опыта работы в структуре, сразу получил одну из самых высоких должностей. Вероятно именно в поддержку своего протеже Гетманцев даже написал законопроект, которым предложил назначать руководителя и заместителей ГНС без проведения конкурса. А помните как во время Революции Достоинства украинцы боролись в том числе против кумовства и за открытые конкурсы на должности?

Итак, после того, как Сокуром заинтересовались правоохранители и журналисты, нужно было срочно что-то делать, ведь терять такую верную птичку в налоговой Гетманцеву ну совсем не хотелось. Чем можно потушить информационное пламя? Покушение - супер вариант. Однако из-за срочности реализации идеи в деле возник ряд пробелов.

Заинтересованность главы налогового комитета Рады в этом деле подтверждают и источники УНН в Соломенском райсуде Киева. Судьи, которые рассматривали его на этапе досудебного следствия, неоднократно жаловались на давление со стороны "экс-шефа" Сокура с требованием не отпускать из-под стражи подозреваемых. Однако, как всегда это бывает, жалобы умерли на уровне личных разговоров. Вероятно и Сокур, и его влиятельный куратор боятся, что правда об их плане выплывет.

А план действительно сработал, все сразу забыли о том, что Сокур фигурирует в уголовном производстве, открытом из-за его профессиональной деятельности, и переключились на "смакование" подробностей покушения. Однако и это внимание было непродолжительным и сейчас обвиняемых судят по-тихому. Ведь главное, как говорится, не выйти самому на себя..

УНН обязательно выяснит, что произошло с уголовным производством, открытым против Евгения Сокура. Далее будет..