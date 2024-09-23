НАЗК підтвердило, що проводить перевірку способу життя в.о. заступника голови ДПС Сокура

Національне агентство з питань запобігання корупції підтвердило, що проводить моніторинг способу життя виконуючого обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгенія Сокура, який ймовірно роками декларував недостовірні дані. Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит УНН.

Контекст

Раніше УНН розповідав, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

"Водночас інформуємо, що з метою встановлення відповідності рівня життя Сокура Є.Р. наявним у нього та членів його сімʼї майну і одержаним ними доходам Національне агентство, відповідно до ст. 51-4 Закону та Порядку здійснення моніторингу способу життя субʼєктів декларування, затвердженого наказом Національного агентства від 26.10.2023 №236/23, здійснює моніторинг способу життя зазначеного субʼєкта декларування. Вказаний моніторинг розпочато 04.09.2024", - йдеться у відповіді НАЗК.

В Нацагентстві також додали, що повідомлять Сокуру результати перевірки протягом пʼяти днів після її завершення.

Додамо

За даними ЗМІ, Сокур у 2022 році скористався механізмом так званої нульової декларації, який був запроваджений для легалізації активів. Цей механізм дозволив йому легалізувати 2,5 млн грн, походження яких він не міг пояснити.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите що 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура за версією слідства спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.