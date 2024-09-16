НАЗК розпочало перевірку декларацій в.о. заступника голови ДПС Сокура - нардеп

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірку щодо достовірності даних, вказаних у деклараціях виконуючого обовʼязки заступника голови Державної податкової служби Євгенія Сокура, який приховав, що з 2016 року спільно проживає зі своєю дівчиною. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у відповіді на запит УНН.

Контекст

Раніше УНН розповідав, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч у коментарі УНН зазначив, що НАЗК повинне перевірити декларації Сокура на предмет їхньої достовірності. УНН також звернувся до народного депутата Ніни Южаніної з проханням звернутися до НАЗК із депутатським запитом.

Від Національного агентства з питань запобігання корупції надійшла відповідь на моє депутатське звернення щодо достовірності даних, вказаних у делараціях в.о. заступника Голови ДПС України Євгенія Сокура. У відповіді Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що "...з метою встановлення відповідності рівня життя Сокура Є.Р. наявним у нього та членів його сім’ї майну і одержаним ними доходам відповідно до ст. 514 Закону України "Про запобігання корупції" розпочало моніторинг способу життя вказаного суб’єкта декларування, - повідомила Южаніна.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите що 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура за версією слідства спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.