НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит проверку достоверности данных, указанных в декларациях исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура, который скрыл, что с 2016 года совместно проживает со своей девушкой. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в ответе на запрос УНН.

Контекст

Ранее УНН рассказывал, что и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. Член Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич в комментарии УНН отметил, что НАПК должно проверить декларации Сокура на предмет их достоверности. УНН также обратился к народному депутату Нине Южаниной с просьбой обратиться в НАПК с депутатским запросом.

От Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции поступил ответ на мое депутатское обращение относительно достоверности данных, указанных в деларациях и.о. заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. В ответе Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что «...с целью установления соответствия уровня жизни Сокура Е.Р. имеющимся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам в соответствии со ст. 514 Закона Украины „О предотвращении коррупции“ начало мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования, - сообщила Южанина.

Напомним,

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценировано, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО «Укртатнафта» на производство топлива. Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.