НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подтвердило, что проводит мониторинг образа жизни исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, который вероятно годами декларировал недостоверные данные. Об этом говорится в ответе НАПК на запрос УНН.

Контекст

Ранее УНН рассказывал, что и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

"В то же время информируем, что с целью установления соответствия уровня жизни Сокура Е.Р. имеющимся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам Национальное агентство, в соответствии со ст. 51-4 Закона и Порядка осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования, утвержденного приказом Национального агентства от 26.10.2023 №236/23, осуществляет мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования. Указанный мониторинг начат 04.09.2024", - говорится в ответе НАПК.

В Нацагентстве также добавили, что сообщат Сокуру результаты проверки в течение пяти дней после ее завершения.

Добавим

По данным СМИ, Сокур в 2022 году воспользовался механизмом так называемой нулевой декларации, который был введен для легализации активов. Этот механизм позволил ему легализовать 2,5 млн грн, происхождение которых он не мог объяснить.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.