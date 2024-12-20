Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип.

Мобильные группы экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз начали осмотр мест падения обломков сбитых ракет, для определения типов вооружения, которое россия использовала сегодня для ударов по Киеву. Об этом УНН сообщили в КНИИСЭ.

Контекст

В пятницу, 20 декабря, Киев снова подвергся ракетной атаке со стороны российских агрессоров. Утренние удары вызвали повреждения жилых домов и инфраструктурных объектов. К ликвидации последствий привлечены все соответствующие службы. По данным Воздушных силах ВСУ, Силы обороны Украины сбили 5 баллистических ракет и 40 из 65 БПЛА, запущенных армией рф ночью и утром 20 декабря. В Киеве есть погибший и раненые.

По предварительным данным, имеем четкие характеристики конкретных типов вооружения, это определяется контекстными признаками, то есть, параметрами поражений объектов на местах событий, особенностями фрагментации частей и обломков, их физическими характеристиками - рассказали в КНИИСЭ.

Специалисты КНИИСЭ проводят осмотр мест событий для полной фиксации обстоятельств, документирования последствий разрушений, оперативной идентификации частей и обломков средств поражения, примененных рф. Эксперты в частности осуществляют визуальный анализ обломков по размерным характеристикам, маркировке (на фрагментах остаются серийные номера, коды или заводские отметки, указывающие на происхождение и производителей) и другим особенностям. Изучение последствий поражений позволяет установить особенности примененного оружия.

В Институте добавили, что конечная цель идентификации примененного россией оружия - предоставить данные для судебных процессов по вещественным доказательствам, доказать использование конкретного типа вооружения и подтвердить его происхождение, что важно для документирования военных преступлений.

Добавим

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.

Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.

Ранее специалисты КНИИСЭ также рассказали о технических особенностях северокорейских ракет, которые россия использует для атак на Украину.