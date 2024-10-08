Компоненти до БПЛА, якими ворог атакує Україну, постачають близько 50 виробників з Китаю - Олександр Рувін
Київ • УНН
Компоненти до БПЛА, якими ворог атакує Україну, постачають близько 50 виробників з Китаю, зазначає Олександр Рувін.
Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення у зброї, якою ворог атакує Україну, різноманітних компонентів китайського виробництва. Про які саме комплектуючі йдеться, у коментарі УНН розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.
За словами Олександра Рувіна, у всіх типах російської зброї в ключових системах живлення, керування польотом, навігації тощо містяться іноземні компоненти. Високотехнологічна складова – це 90% мікроелектроніки не російського виробництва.
"Останнім часом щодо китайського виробництва дещо побільшало допоміжних компонентів у російській зброї – це мікросхеми, мікроконтроллери, перемикачі, регулятори, конденсатори, сервоприводи тощо. Експертам Інституту вдалося ідентифікувати понад сотню виключно китайських компонентів – це близько 50 встановлених виробників.
Окрім того, ми бачимо, що, наприклад, партія сервоприводів була виготовлена в Китаї і протестована в росії. На окремих елементах збереглося маркування з серією виробництва, номерами поставок і т.д. Тобто це може свідчити про свідоме постачання цих елементів у великих кількостях, дослідження цього випадку наразі триває", - розповів Олександр Рувін.
Директор КНДІСЕ додав, що росія постійно шукає різноманітні шляхи придбання критичних компонентів для виробництва зброї.
"За понад два роки війни санкції дійсно мають вагу і діють. Однак, росія намагається отримувати критичну для зброї мікроелектроніку через посередництво третіх країн та шляхом придбання малих кількостей на великих торговельних онлайн-майданчиках. Варто розуміти, що проконтролювати цей процес доволі складно, оскільки більшість деталей – це не воєнні товари, всі вони – товари подвійного призначення й можуть використовуватися у комп'ютерній інженерії, автомобілебудуванні інших сферах цивільного життя.
Ми багато комунікації спрямовуємо на те, щоб донести до іноземної, зокрема європейської та американської аудиторії, інформацію про важливість цього напряму роботи та реалізацію ще більшого санкційного тиску", - зазначив Олександр Рувін.
Директор КНДІСЕ Рувін розповів, що компоненти російських дронів та ракет щоразу різні13.09.24, 17:36 • 18927 переглядiв