Компоненти до БПЛА, якими ворог атакує Україну, постачають близько 50 виробників з Китаю - Олександр Рувін

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55615 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 106939 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 145521 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 119797 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111773 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115074 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141753 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75375 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83794 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178619 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
91 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 29287 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 39472 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 21712 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 17269 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 15668 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 145519 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141752 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178616 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517194 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596495 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6428 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33690 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33401 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35507 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59338 перегляди
Актуальне
Компоненти до БПЛА, якими ворог атакує Україну, постачають близько 50 виробників з Китаю - Олександр Рувін

Компоненти до БПЛА, якими ворог атакує Україну, постачають близько 50 виробників з Китаю - Олександр Рувін

Київ • УНН

 • 101553 перегляди

Компоненти до БПЛА, якими ворог атакує Україну, постачають близько 50 виробників з Китаю, зазначає Олександр Рувін.

Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення у зброї, якою ворог атакує Україну, різноманітних компонентів китайського виробництва. Про які саме комплектуючі йдеться, у коментарі УНН розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

За словами Олександра Рувіна, у всіх типах російської зброї в ключових системах живлення, керування польотом, навігації тощо містяться іноземні компоненти. Високотехнологічна складова – це 90% мікроелектроніки не російського виробництва.

"Останнім часом щодо китайського виробництва дещо побільшало допоміжних компонентів у російській зброї – це мікросхеми, мікроконтроллери, перемикачі, регулятори, конденсатори, сервоприводи тощо. Експертам Інституту вдалося ідентифікувати понад сотню виключно китайських компонентів – це близько 50 встановлених виробників.

Окрім того, ми бачимо, що, наприклад, партія сервоприводів була виготовлена в Китаї і протестована в росії. На окремих елементах збереглося маркування з серією виробництва, номерами поставок і т.д. Тобто це може свідчити про свідоме постачання цих елементів у великих кількостях, дослідження цього випадку наразі  триває", - розповів Олександр Рувін.

Директор КНДІСЕ додав, що росія постійно шукає різноманітні шляхи придбання критичних компонентів для виробництва зброї.

"За понад два роки війни санкції дійсно мають вагу і діють. Однак, росія намагається отримувати критичну для зброї мікроелектроніку через посередництво третіх країн та шляхом придбання малих кількостей на великих торговельних онлайн-майданчиках. Варто розуміти, що проконтролювати цей процес доволі складно, оскільки більшість деталей – це не воєнні товари, всі вони – товари подвійного призначення й можуть використовуватися у комп'ютерній інженерії, автомобілебудуванні інших сферах цивільного життя.

Ми багато комунікації спрямовуємо на те, щоб донести до іноземної, зокрема європейської та американської аудиторії, інформацію про важливість цього напряму роботи та реалізацію ще більшого санкційного тиску", - зазначив Олександр Рувін.

Директор КНДІСЕ Рувін розповів, що компоненти російських дронів та ракет щоразу різні13.09.24, 17:36 • 18927 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Війна
kytaiКитай
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05