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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 07:30  •  27547 просмотра

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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая, отмечает Александр Рувин.

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению в оружии, которым враг атакует Украину, различных компонентов китайского производства. О каких именно комплектующих идет речь, в комментарии УНН рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

По словам Александра Рувина, во всех типах российского оружия в ключевых системах питания, управления полетом, навигации и т.д. содержатся иностранные компоненты. Высокотехнологичная составляющая - это 90% микроэлектроники не российского производства.

"В последнее время относительно китайского производства несколько увеличилось вспомогательных компонентов в российском оружии - это микросхемы, микроконтроллеры, переключатели, регуляторы, конденсаторы, сервоприводы и тому подобное. Экспертам Института удалось идентифицировать более сотни исключительно китайских компонентов - это около 50 установленных производителей.

Кроме того, мы видим, что, например, партия сервоприводов была изготовлена в Китае и протестирована в россии. На отдельных элементах сохранилась маркировка с серией производства, номерами поставок и т.д. То есть это может свидетельствовать о сознательной поставке этих элементов в больших количествах, исследование этого случая пока продолжается", - рассказал Александр Рувин.

Директор КНИИСЭ добавил, что россия постоянно ищет различные пути приобретения критических компонентов для производства оружия.

"За более чем два года войны санкции действительно имеют вес и действуют. Однако, россия пытается получать критическую для оружия микроэлектронику через посредничество третьих стран и путем приобретения малых количеств на крупных торговых онлайн-площадках. Стоит понимать, что проконтролировать этот процесс довольно сложно, поскольку большинство деталей - это не военные товары, все они - товары двойного назначения и могут использоваться в компьютерной инженерии, автомобилестроении и других сферах гражданской жизни.

Мы много коммуникации направляем на то, чтобы донести до иностранной, в частности европейской и американской аудитории, информацию о важности этого направления работы и реализации еще большего санкционного давления", - отметил Александр Рувин.

Директор КНИИСЭ Рувин рассказал, что компоненты российских дронов и ракет каждый раз разные13 сентября 2024, 14:36 • 18312 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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