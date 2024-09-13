Директор КНИИСЭ Рувин рассказал, что компоненты российских дронов и ракет каждый раз разные

Ранее эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, исследующие дроны и ракеты, которые рф выпускает по Украине, видели, что это серийное производство - сейчас компоненты различаются, то есть россияне собирают локальные партии из того, что есть в наличии, ведь им не обойтись без западных компонентов. Об этом в интервью Ukrayina.pl рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет УНН.

«Абсолютно все типы российского оружия, а именно различных типов дронов и ракет, в своей высокотехнологичной части содержат компоненты иностранного, не российского производства. Речь идет о системах управления, наведения, навигации ракет, то есть все те основные части, которые непосредственно отвечают за полеты ракет», - рассказал Александр Рувин.

Как отмечает спикер, больше всего иностранных компонентов в российском оружии имеют происхождение стран-производителей из США, Китая, Германии, Нидерландов, Ирана, Японии и др. Однако директор Института предполагает, что поставки части этих микроэлементов могли быть осуществлены еще перед началом полномасштабного вторжения. Вероятно, что россияне и сейчас продолжают их закупать локальными партиями нелегальным образом.

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«Если на обломках сохраняется хотя бы часть маркировки, то мы можем, например, определить, была ли эта ракета изготовлена до или после 2022 года», - добавляет он.

Исследованием микроэлектроники занимается как КНИИСЭ, так и главное управление разведки. Они ведут большой реестр, где фиксируют все эти микрокомпоненты, которые находятся в российском оружии, и там можно посмотреть, какая страна, какая компания, в каком типе оружия ее нашли. Если бы этих деталей не было, это оружие нас на нас бы не летело, потому что оно бы не могло функционировать. Все, что в этом оружии есть российского, это обшивка, каркас. Основные системы, которые обеспечивают его полет и работу, созданы на базе западных компонентов. Такое немалое количество иностранных компонентов объясняется тем, что скорее всего, россияне не могут разработать их у себя. Как рассказал директор Института, например, в российской разработке модуля навигации «Комета», есть иностранная микроэлектроника.

«Разработка российская, но, опять же, без иностранных комплектующих она не будет работать», - объясняет он.

Эксперты Института не могут утверждать, что сейчас идет массовое производство российского оружия с иностранными компонентами, ведь его компоновка каждый раз разная.

«Если в начале, например, иранские дроны, которые они запускали, наблюдалось, что там в 10 - 20 объектах, которые приходили на исследования, компоновка схем была примерно одинаковая, то есть это было серийное производство, то сейчас они собирают локальную партию из того, что есть в наличии. Но опять же, это оружие, оно летит и наносит зло», - рассказал Рувин.

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