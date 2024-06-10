Ужесточение санкций против рф остается актуальным вопросом - представителю Евросоюза в КНИИСЭ показали иностранные компоненты в российских ракетах
Киев • УНН
По словам Рувина, спецпредставителю ЕС продемонстрировали обломки и электронные компоненты баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, используемых российской федерацией в военных преступлениях против Украины.
Ужесточение санкций против рф остается актуальным вопросом, ведь враг активно использует высокотехнологичные западные компоненты в своих ракетах, которыми атакует Украину. В этом смог убедиться специальный представитель по вопросам исполнения санкций ЕС против рф Дэвид О'Салливан во время визита в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Детали встречи в своем tg-канале сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.
Детали
В частности, спецпредставителю ЕС продемонстрировали обломки и электронные компоненты баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, используемых российской федерацией в военных преступлениях против Украины.
"Ужесточение санкций Европейского Союза против российской федерации в связи с вооруженной агрессией рф на территории Украины должно оставаться актуальным вопросом на повестке дня для наших иностранных партнеров. Именно высокотехнологичные составляющие в целом являются ключевыми элементами обеспечения функционирования систем управления, питания и навигации российских ракет.
Контроль со стороны ЕС за экспортом микроэлектроники и других передовых технологий может существенно повлиять на способность россии разрабатывать и совершенствовать свою военную технику и средства поражения", - отметил Рувин.
Также директор КНИИСЭ добавил, что координированность действий и сохранение единства стран-членов ЕС и Украины в этом вопросе являются ключевыми для усиления санкционного режима и обеспечения его эффективности.
Добавим
Александр Рувин ранее сообщил, что в баллистических ракетах производства КНДР, которыми враг атаковал Украину, обнаружили почти 300 разнообразных компонентов микроэлектроники иностранного производства.
"По результатам работы специалистов института с представителями британского "Центра изучения вооруженных конфликтов" Conflict Armament Research (CAR) подготовлен CAR отчет по исследованию частей и обломков вражеских ракет и ударных беспилотников. Так, только в одном объекте, идентифицированном как образец северокорейской баллистической ракеты, обнаружено 290 компонентов микроэлектроники иностранного производства. В подавляющем большинстве элементы обеспечивают навигацию ракеты, они произведены более 25 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване и т.д.", - рассказал директор КНИИСЭ.
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Ужесточение санкций против рф остается актуальным вопросом - представителю Евросоюза в КНИИСЭ показали иностранные компоненты в российских ракетах
По словам Рувина, спецпредставителю ЕС продемонстрировали обломки и электронные компоненты баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, используемых российской федерацией в военных преступлениях против Украины.
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