Майже 300 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва фахівці КНДІСЕ виявили у північнокорейських ракетах - Олександр Рувін

Майже 300 різноманітних компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва виявили у балістичних ракетах виробництва КНДР, якими ворог атакував Україну. Інформація про це, на підставі висновків фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, міститься у звіті британського "Центру вивчення збройних конфліктів" Conflict Armament Research (CAR). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, пише УНН.

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За його словами, дослідження іноземних компонентів проводиться з метою посилення санкційного тиску на росію, надання обґрунтованих доказів злочинів рф, можливості їх представлення урядом України на міжнародній арені та залучення більшої підтримки для нашої держави від іноземних партнерів. Здійснення відповідних заходів суттєво впливає на зменшення економічного та військового потенціалу росії.

За результатами роботи спеціалістів Інституту з представниками британського "Центру вивчення збройних конфліктів" Conflict Armament Research (CAR) став підготовлений CAR звіт щодо дослідження частин та уламків ворожих ракет та ударних безпілотників. Так, лише в одному об'єкті, ідентифікованому як зразок північнокорейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва. У переважній більшості елементи забезпечують навігацію ракети, вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані тощо