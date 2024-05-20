Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах - Александр Рувин

Почти 300 различных компонентов микроэлектроники иностранного производства обнаружили в баллистических ракетах производства КНДР, которыми враг атаковал Украину. Информация об этом, на основании выводов специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, содержится в отчете британского "Центра изучения вооруженных конфликтов" Conflict Armament Research (CAR). Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.

Детали

По его словам, исследование иностранных компонентов проводится с целью усиления санкционного давления на россию, предоставления обоснованных доказательств преступлений рф, возможности их представления правительством Украины на международной арене и привлечения большей поддержки для нашего государства от иностранных партнеров. Осуществление соответствующих мероприятий существенно влияет на уменьшение экономического и военного потенциала россии.

По результатам работы специалистов Института с представителями британского "Центра изучения вооруженных конфликтов" Conflict Armament Research (CAR) стал подготовленный CAR отчет по исследованию частей и обломков вражеских ракет и ударных беспилотников. Так, только в одном объекте, идентифицированном как образец северокорейской баллистической ракеты, обнаружено 290 компонентов микроэлектроники иностранного производства. В подавляющем большинстве элементы обеспечивают навигацию ракеты, они произведены более 25 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване и т.д - отметил Рувин.

Директор КНИИСЭ подчеркнул, что импортная микроэлектроника является основой всех типов российских ракет. Таким образом, выводы украинских и иностранных экспертов свидетельствуют о важности контроля экспорта коммерческих электронных компонентов и одновременно зависимость страны-агрессора россии от чужих технологий.

Северокорейские ракеты, которыми враг атаковал Украину, похожи на "Искандер-М", хотя имеют свою специфику - Александр Рувин