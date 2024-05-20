Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах - Александр Рувин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  2993 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  163091 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  157111 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  183653 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  160794 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120233 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124939 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135445 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125613 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118865 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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Публикации

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15 мая 2024, 07:27  •  356422 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  554820 просмотра

Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах - Александр Рувин

Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах, отметил Александр Рувин.

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Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах - Александр Рувин

В Воздушных силах предупредили о ракете на Миргород

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, выпущенной в сторону Миргорода Полтавской области, что вызвало воздушную тревогу по всей Украине.

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В Воздушных силах предупредили о ракете на Миргород

В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, над городом виднеется столб дыма

Во временно оккупированном Луганске произошел мощный взрыв, в результате которого над городом поднялся столб дыма.

Война •   •  9649 просмотра
В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, над городом виднеется столб дыма

Отключения света возможны вечером, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

Из-за дефицита электроэнергии в результате российских атак сегодня с 18:00 до полуночи во всех регионах могут быть введены ограничения для промышленных и бытовых потребителей.

Война •   •  9126 просмотра
Отключения света возможны вечером, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов

В первом квартале 2024 года женщины создали рекордные 43 554 новых ФЛП в Украине, что составляет 59% от общего количества новых регистраций.

Экономика •   •  7479 просмотра
Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов

Более 10,5 тыс. человек эвакуированы в Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов

10 573 человека эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов.

Общество •   •  7919 просмотра
Более 10,5 тыс. человек эвакуированы в Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов

Беспорядки в Новой Каледонии: жандармы разблокировали дорогу из аэропорта, ликвидировав 76 баррикад

Французские силы безопасности расчистили дорогу между аэропортом и Нумеа, столицей Новой Каледонии, убрав 76 баррикад на фоне продолжающихся беспорядков, связанных с изменениями в избирательном законодательстве.

Новости Мира •   •  7020 просмотра
Беспорядки в Новой Каледонии: жандармы разблокировали дорогу из аэропорта, ликвидировав 76 баррикад

Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что учения солдат НАТО в Украине не приведут к автоматической эскалации войны с россией и не повлекут за собой применение статьи 5 Договора о взаимной обороне НАТО.

Война •   •  9294 просмотра
Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны

Тела погибших найдены после крушения вертолета президента Ирана Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси и другие пассажиры погибли в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана, их тела были найдены и их доставили в Тебриз.

Новости Мира •   •  7954 просмотра
Тела погибших найдены после крушения вертолета президента Ирана Раиси

Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,4272 UAH/USD, укрепив гривну на 1 копейку.

Экономика •   •  10600 просмотра
Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне