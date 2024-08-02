Идентификация, анализ металлов и моделирование - в КНИИСЭ рассказали об исследовании вражеских ракет и БПЛА

Для того, чтобы доказательная база российских преступлений против Украины была полноценной и не вызывала никаких сомнений, специалистам приходится проводить значительное количество сложных и многоступенчатых экспертиз типов оружия, которое враг применяет против Украины. Какие именно исследования являются первоочередными, какие современные технологии используют украинские специалисты, и по каким первичным признакам можно установить тип вражеского оружия - рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН.

Детали

В зависимости от конкретных вопросов, которые вынесены на решение экспертами, проводятся выявление основных характеристик оружия, анализ металлов и материалов из которых оно изготовлено, сравнение с предыдущими образцами, по возможности - реконструкция и другие задачи. Например, использование компьютерного моделирования для анализа траектории полета, возможных мест запуска и характеристик взрыва. Кроме того, выявление серийных номеров, маркировок и других идентификационных знаков сохраненной микроэлектроники позволяет проводить идентификацию производителей такой продукции - рассказал Рувин.

Директор КНИИСЭ подчеркнул, что иногда осуществить предварительную идентификацию и установить тип примененного врагом оружия удается даже на основе первичного анализа внешнего вида частей и обломков.

«Это возможно при условии сохранения маркировок. Полностью сохраненная маркировка дает информацию о названии оружия, завод производства, контрольный номер ракеты и год выпуска. Часть маркировки - о какой-то составляющей соответственно», - отметил Рувин.

Добавил, что по факту каждой атаки на места событий, где есть разрушения и пострадавшие, прибывают оперативные службы и правоохранительные органы. Специалисты Института также могут привлекаться к работе с целью оказания экспертной помощи, фиксации всех обстоятельств, фотодокументирования и сбора частей и обломков оружия, других материальных доказательств.

В случае значительных разрушений недвижимого имущества, как это было во время последней массированной ракетной атаки по столице 8 июля 2024 года, на месте событий части и обломки нужно отобрать среди массы других остатков разрушенных зданий, транспортных средств и т.д. Человеку, обладающему специальными знаниями и имеющему значительный опыт работы, легче обеспечить соответствующие процессы. Здесь уже привлечь внимание и выделить нужное может помочь и специфический цвет частей и обломков, определенные технические характеристики, особенности конструкции и т.д - подытожил директор КНИИСЭ.

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