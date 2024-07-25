Видим попытки улучшить технические характеристики - Александр Рувин о результатах последних исследований вражеского оружия

Украинские эксперты продолжают тщательно документировать факты военных преступлений россии против Украины. По каким основным направлениям в настоящее время ведутся исследования, каковы их результаты, как они влияют на формирование доказательной базы для будущих судов над рф - рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН.

Директор КНИИСЭ указал на кропотливую работу по сбору и анализу доказательств по военным преступлениям, совершенным на территории Украины.

Речь идет о колоссальной работе по разным направлениям, такие как военные, криминалистические, экономические, инженерно-технические и другие виды исследований. Это факты массированных ракетных обстрелов, уничтожение имущества и предотвращение деятельности украинских предприятий, преступления против людей, уничтожение критической инфраструктуры и т.д - рассказал Рувин.

Он добавил, что все факты и доказательства совершенных против нашего государства преступлений являются фундаментальными для дальнейших юридических процессов как на национальном, так и на международном уровнях. Продолжается сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить высокое качество исследований и их соответствие международным стандартам.

Также Рувин рассказал о результатах последних исследований оружия, которое враг применяет против Украины.

В рамках последних исследований были получены новые данные об использовании российских управляемых авиационных бомб, в частности об особенностях работы и комплектации иностранными микрочипами модуля планирования и коррекции. Эти данные свидетельствуют о постоянных попытках врага изменить и улучшить технические характеристики применяемого оружия, поэтому актуальный вопрос для украинской стороны их максимально возможное изучение и противодействие - отметил директор КНИИСЭ.

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