Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)

Для сброса авиационных бомб на Украину россияне используют универсальные модули планирования и коррекции. Как выглядит этот модуль, в чем особенности его конструкции, специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз показали и рассказали журналистам УНН.

Эксперты КНИИСЭ отмечают, что в последнее время враг все чаще использует универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) для бомбовых атак по Украине.

"Это дешевый конкретный способ применения авиационных бомб для того, чтобы не заходить на нашу территорию на линию боевого соприкосновения и сбрасывать с самолетов авиационные бомбы по нашим войскам, по гражданским людям, городам и селам" - отмечает заведующий лабораторией военных исследований КНИИСЭ Андрей Кульчицкий.

Эксперт отмечает, что у модулей достаточно простая конструкция, и в них используется микроэлектроника иностранного производства.

"Восьмиканальная антенна, система управления. Сервоприводы известной китайской фирмы. Видно, все чипы затерты лазером, чтобы невозможно было установить исполнителя, производителя. Бомба прикрепляется к модулю и становится планирующим боеприпасом", - рассказывает Кульчицкий.

Дополнительно

Эксперты КНИИСЭ ранее рассказали, почему враг начал для атак по Украине чаще использовать управляемые авиационные бомбы.

"Ракеты и "шахеды" - это относительно лимитированное и более материально затратное для врага оружие. Его запасы они системно пытаются пополнять различными путями, однако в целом речь идет о производстве с нуля. В то же время у россиян на складах накопились десятки тысяч авиационных бомб, которыми можно снаряжать самолеты прифронтовой авиации", - отметили эксперты.