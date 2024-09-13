Директор КНДІСЕ Рувін розповів, що компоненти російських дронів та ракет щоразу різні

Раніше експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, досліджуючі дрони та ракети, які рф випускає по Україні, бачили, що це серійне виробництво – наразі компоненти різняться, тобто росіяни збирають локальні партії з того, що є в наявності, адже їм необійтися без західних компонентів. Про це в інтерв’ю Ukrayina.pl розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, пише УНН.

"Абсолютно всі типи російської зброї, а саме різних типів дронів і ракет, у своїй високотехнологічній частині містять компоненти іноземного, не російського виробництва. Йдеться про системи керування, наведення, навігації ракет, тобто всі ті основні частини, які безпосередньо відповідають за польоти ракет", − розповів Олександр Рувін.

Як зазначає спікер, найбільше іноземних компонентів у російській зброї мають походження країн-виробників із США, Китаю, Німеччини, Нідерландів, Ірану, Японії тощо. Однак, директор Інституту припускає, що постачання частини цих мікроелементів могло бути здійснено ще перед початком повномасштабного вторгнення. Ймовірно, що росіяни й зараз продовжують їх закуповувати локальними партіями нелегальним чином.

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"Якщо на уламках зберігається бодай частина маркування, то ми можемо, наприклад, визначити, чи ця ракета була виготовлена перед чи після 2022 року", − додає він.

Дослідженням мікроелектроніки займається як КНДІСЕ, так і головне управління розвідки. Вони ведуть великий реєстр, де фіксують всі ці мікрокомпоненти, які знаходяться у російській зброї, і там можна подивитись, яка країна, яка компанія, в якому типі зброї її знайшли. Якби цих деталей не було, ця зброя нас на нас би не летіла, бо вона б не могла функціонувати. Все, що в цій зброї є російського, це обшивка, каркас. Основні системи, які забезпечують її політ і роботу, створені на базі західних компонентів. Така чимала кількість іноземних компонентів пояснюється тим, що швидше за все, росіяни не можуть розробити їх у себе. Як розповів директор Інституту, наприклад, у російській розробці модуля навігації "Комета", є іноземна мікроелектроніка.

"Розробка російська, але, знову ж таки, без іноземних комплектуючих вона не працюватиме", − пояснює він.

Експерти Інституту не можуть стверджувати, що зараз йде масове виробництво російської зброї з іноземними компонентами, адже її компонування щоразу різне.

"Якщо на початку, наприклад, іранські дрони, які вони запускали, спостерігалося, що там у 10 - 20 об'єктах, які приходили на дослідження, компонування схем було приблизно однакове, тобто це було серійне виробництво, то нині вони збирають локальну партію з того, що є в наявності. Але знову ж таки, це зброя, вона летить та завдає зла", − розповіві Рувін.

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