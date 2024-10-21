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Застарілі технології та особливості запуску: у КНДІСЕ розповіли про відмінності російської та північнокорейської балістики

Київ • УНН

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Фахівці КНДІСЕ розповіли про технічні особливості північнокорейських ракет, які росія використовує для атак на Україну. Виявлено відмінності у конструкції, матеріалах та маркуванні порівняно з російськими ракетами.

Застарілі технології та особливості запуску: у КНДІСЕ розповіли про відмінності російської та північнокорейської балістики

росія з 2023 року використовувала для ударів по Україні північнокорейські аеробалістичні ракети типу "КН-23" або "КН-24", про що свідчать дані досліджень. Також виявлено, що ракети цього типу мають відмінності від російських балістичних ракет "Кинджал" або "Іскандер-М". Про це "Суспільному" розповів головний судовий експерт відділу вибухотехнічних досліджень, артилерійської та ракетної зброї Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Висікан, пише УНН.

За словами експерта, відмінність сплаву металу установки двигуна ракети КНДР та росії дуже різняться.

У корейців (йдеться про КНДР - ред.)-  низьковуглецевий (сплав – ред.), а в російських ракетах - високовуглецевий. Також на двигунній установці є "шпонки" – тут кріпиться гаргрот (Об'ємний обтічний елемент на корпусі ракети, що закриває проводку керування, трубопроводи та частини систем – ред.), в якому проходять кабелі, які прокладаються від системи керування польотом ракети до хвостового відсіку. там розташовані, так звані "рулі"

- пояснив Висікан.

Він зазначив, що у росіян така конструкція теж є, але її будова відрізняється.

"Те що ми виявили характерно тільки для корейської ракети. До того ж ми переглянули кадри, які публікували офіційні ЗМІ КНДР, де їхній лідер (Кім Чен Ин - ред.) проходить біля цих ракет, і там чітко помітили отакий характерний тип будови (ракети - ред.)", - сказав експерт КНДІСЕ.

Також він розповів, що на одному з уламків залишився серійний номер, який не характерний для подібного маркування ракет росіянами.

З однієї сторони прописується 9-значний номер ракети. В цьому випадку збереглися перші 6 цифр: "321 518". Подібне маркування з 9 цифр ми вже зустріли. Вони відрізнялися тільки останніми трьома. Можна говорити, що це серійний номер, який вказує, що застосовуються північнокорейські ракети однієї серії. У росіян такого маркування на установці двигуна немає

- сказав Висікан.

Зокрема, за його словами, є також відмінність аеродинамічного руля та вихідного блоку ракети. На ньому експерти КНДІСЕ нарахували 45 болтів, і за їхнім твердженням, це відрізняється від російських "Кинджалів та "Іскандерів".

"Характерна є відмінність. Якщо в балістичних ракетах російського виробництва вони є суцільними, а обшивка - титанова. Основа інша, там де кріпиться аеродинамічна поверхня, теж характерна тільки для цих ракет. Також характерний є привод, редуктор і багато іншого, що вказує нам саме на північнокорейські ракети", - каже Висікан.

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Він додав, що ці ракети та інші елементи експерти інституту продовжують вивчати, а на запитання чи є це озброєння більш сучасним за російське, відповів:

"Це старіші технології. Вони відрізняються від російських по структурі металів, зварювальні шви блоків керування – це не високотехнологічне виробництво, простіше і доступніше. Але ці ракети мають велику цільну бойову частину, але її будова зовсім інша, ніж ті, що ми досліджували у російських "Кинджалів". Відрізняється як по складу металу, так і по вибуховій речовині".

Висікан зауважив, що відхилення у північнокорейських ракет від початкової завданої цілі - велике. Він розповів, що це озброєння застосовувалось з "десяток разів" для ударів по Києву та області, але "статистику КНДІСЕ не веде". Крім цього, експерт додав, що для запуску цих ракет найімовірніше має бути саме установка виробництва КНДР, адже російські для цього не пристосовані.

"Приміром ракета "Іскандер" має свої пристрої, як вона стикується з пусковою установкою, де має бути записано польотне завдання. Та й розміри ракет різні, тобто потрібна "рідна" пускова установка", - пояснив Висікан.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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