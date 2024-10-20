Західні компоненти виявили у північнокорейській ракеті, якою рф атакувала Україну
Київ • УНН
У збитій в Україні північнокорейській ракеті KN-23/24 знайдено нещодавно вироблені західні компоненти.
У північнокорейській ракеті KN-23/24, нещодавно збитій в Україні, виявлені західні компоненти. Про це повідомим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
При чому ці компоненти були виготовлені нещодавно.
"Обурливо. Нещодавнє обстеження північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявило численні нещодавно вироблені західні компоненти. У Путіна та Кіма все ще є до них доступ. Ми закликаємо союзників відреагувати рішуче, посилити санкції та експортний контроль, посилити наш повітряний щит", - написав міністр у соціальній мережі Х.
Додамо
Як нещодавно повідомив у коментарі УНН директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, всі типи зброї, якою ворог атакує Україну на 70% і більше складаються з компонентів іноземного виробництва.
Також, якщо говорити про високоточні складові, то іноземна частка сягає 90% усієї мікроелектроніки.
Окрім західних компонентів росіяни активно використовують китайські складові – встановлено щонайменше 50 виробників таких складових.