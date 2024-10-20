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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Західні компоненти виявили у північнокорейській ракеті, якою рф атакувала Україну

Київ • УНН

 • 44472 перегляди

У збитій в Україні північнокорейській ракеті KN-23/24 знайдено нещодавно вироблені західні компоненти.

Західні компоненти виявили у північнокорейській ракеті, якою рф атакувала Україну

У північнокорейській ракеті KN-23/24, нещодавно збитій в Україні, виявлені західні компоненти. Про це повідомим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

При чому ці компоненти були виготовлені нещодавно.

"Обурливо. Нещодавнє обстеження північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявило численні нещодавно вироблені західні компоненти. У Путіна та Кіма все ще є до них доступ. Ми закликаємо союзників відреагувати рішуче, посилити санкції та експортний контроль, посилити наш повітряний щит", - написав міністр у соціальній мережі Х.

Додамо

Як нещодавно повідомив у коментарі УНН директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, всі типи зброї, якою ворог атакує Україну на 70% і більше складаються з компонентів іноземного виробництва. 

Також, якщо говорити про високоточні складові, то іноземна частка сягає 90% усієї мікроелектроніки.

Окрім західних компонентів росіяни активно використовують китайські складові – встановлено щонайменше 50 виробників таких складових. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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