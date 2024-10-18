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Іноземні партнери досі дивуються, що у всіх типах російській зброї ми виявляємо значну кількість компонентів західного виробництва – директор КНДІСЕ Рувін

Київ • УНН

 • 142082 перегляди

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін повідомив, що у всіх типах російської зброї виявлено значну кількість західних компонентів. Українська сторона надала детальні звіти про це іноземним партнерам для посилення санкцій.

Іноземні партнери досі дивуються, що у всіх типах російській зброї ми виявляємо значну кількість компонентів західного виробництва – директор КНДІСЕ Рувін

Всі типи зброї, якою ворог атакує Україну на 70% і більше складаються з компонентів іноземного виробництва. Про які саме комплектуючі йдеться, і що мають зробити країни Заходу для посилення контролю за дотриманням санкцій проти рф – про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в коментарі УНН.

Зокрема про західні компоненти у ворожій зброї та необхідність перекриття каналів їх постачання до рф йшла мова під час зустрічей Олександра Рувіна з представниками конгресу США, а також аналітиками Американського центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Українська сторона надала детальні звіти про російське озброєння, що містить іноземні компоненти, з метою посилення глобальної координації зусиль щодо запобігання постачанню технологій подвійного призначення до росії

- розповів директор КНДІСЕ.

Він додав, що серед технологічних деталей західного виробництва, які фахівці, ідентифікують у російській зброї, переважають системи польоту, навігації, коригування, живлення.

За словами Рувіна  взаємодія з європейськими експертними лабораторіями, контакти в рамках Європейської мережі судово-експертних установ  та дипломатичними місіями важлива для подальшого посилення санкційного тиску на виробників, технології яких росія використовує у своїй зброї, при цьому самі виробники часто про це не знають.

"Ми постійно працюємо над забезпеченням надійної доказової бази щодо російських воєнних злочивів. Ракетні атаки призводять до незворотних наслідків, які, на жаль, часто забирають життя українців. Інформація, яку готує Інститут стає основою для української сторони щоб інформувати іноземні уряди про всі обставини. Ця інформація також знаходить своє відображення у світових медіа. Важливо, щоб наші партнери знали, наскільки широко росія використовує компоненти, які не є її власного виробництва. Попри вже понад роки війни, іноземних партнерів досі дивують обсяги імпортних складових у російському арсеналі. Це вкотре доводить необхідність глобальних зусиль для стримування таких тенденцій, контролю за компонентами подвійного призначення та посилення санкцій", – підсумував Олександр Рувін.

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